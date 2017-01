Puigdemont torna la pressió a la CUP: "Sense pressupostos no hi haurà referèndum"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reiterat aquest dijous a la CUP que si no dóna el seu aval als Pressupostos de 2017 liquidarà la legislatura i no hi haurà referèndum el 2017: "Seria impensable que un Govern que perd els Pressupostos continuï governant com si res".





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que manté aquesta condició que ja va posar en el debat sobre la seva qüestió de confiança: "No podem continuar governant si no tenim Pressupostos per coherència i per dignitat democràtica".





Puigdemont, que confia que podrà pactar finalment els comptes amb la CUP, ha explicat que sense Pressupostos "tècnicament" podria governar tres anys més, però considera que no seria coherent amb el compromís que va obtenir amb la ciutadania d'impulsar el procés sobiranista.





El president es mostra positiu perquè, a diferència de 2016 quan la CUP va tombar els comptes en el primer tràmit parlamentari, aquest cop hi ha hagut la "gimnàstica prèvia" que els 'cupaires' han permès que la Cambra tramiti els Pressupostos, i ha previst que donin el 'sí' definitiu.





La diputada de la CUP Anna Gabriel va dir recentment que si el seu partit no aprovava els pressupostos, el Govern podria seguir governant amb la pròrroga i convocar el referèndum igualment, però aquest és un escenari que Puigdemont descarta i assenyala: "Anna Gabriel no és la consellera d'Economia".





Gabriel també va dir que JxSí havia volgut "eliminar" a la CUP, cosa que Puigdemont ha negat i ha recordat que van ser els anticapitalistes que es van vanar d'haver enviat a Artur Mas "a la paperera de la història" quan aquest va renunciar a ser president.





Puigdemont s'ha obert a estudiar les propostes que formula la CUP per als comptes en forma d'esmenes, com 150 milions extres per a Educació, però a advertit als 'cupaires' que no poden aspirar a que s'acceptin "el cent per cent" de seus postulats.





MOSSOS I FUNCIONARIS





Preguntat per quin paper desenvoluparan els Mossos d'Esquadra i els treballadors públics de la Generalitat el dia del referèndum, ha assegurat que el Govern "no demanarà a ningú que desobeeixi i s'aparti de la funció que li toca a l'administració".





No obstant això, ha assenyalat el paper que tindrà la policia autonòmica el dia de la votació: "Algú pot imaginar-se una concentració de persones amb o sense permís del Tribunal Constitucional en què no estigui garantida la seguretat de les persones? Aquest és un país segur que té una policia professional".





OBSERVADORS INTERNACIONALS





L'espai polític dels 'comuns' que lidera l'alcaldessa Ada Colau li reclama a Puigdemont que el referèndum sigui efectiu i vinculant, i el president català ha assegurat que ho serà encara que no pugui pactar-ho amb el president del Govern, Mariano Rajoy.





"Els referèndums els fa vàlids els ciutadans", ha reflexionat el president, que ha dit que la votació serà vinculant perquè serà amb totes les garanties i perquè el Govern es compromet a aplicar el resultat que llancin les urnes.





Si guanya el 'sí', Puigdemont s'ha compromès a aplicar el resultat i, per tant, a culminar el procés d'independència, mentre que si guanya el 'no', ha assegurat que "immediatament" convocarà eleccions perquè els ciutadans decideixin qui ha de gestionar aquest resultat.





Puigdemont ha avançat que el Govern convidarà a observadors internacionals perquè donin una "visió lliure" sobre com s'ha desenvolupat el referèndum, el que també ha de contribuir a donar enfortir la votació sigui quin sigui el resultat.





VEU "POSSIBLE" REUNIR-SE AMB RAJOY ABANS QUE ACABI GENER





El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest dijous que veu "possible" reunir al gener amb el president del Govern, Mariano Rajoy, i ha assegurat que insistirà a pactar el referèndum malgrat que el Govern ho rebutgi.





"No hi ha falta de voluntat. Ens trobarem i és qüestió de buscar la data i la forma. Pot ser possible que sigui abans perfectament que acabi el mes de gener", ha explicat en la mimsa entrevista de Catalunya Ràdio.





Ha reiterat que no acudirà a la Conferència de Presidents del 17 de gener per considerar que Catalunya mereix un tracte "bilateral", que s'ha guanyat, al seu parer, a les urnes i als carrers amb les defensa del procés sobiranista.





Puigdemont no anirà a la Conferència perquè considera que Catalunya "ha sortit del règim comú per voluntat dels catalans", i ha recordat que en l'últim fòrum de presidents que es va convocar el 2012 hi havia 14 diputats independentistes al Parlament, mentre que ara hi ha 72.





El president ha precisat que no ser a la cita del dia 17 al Senat no implica que Catalunya deixi de reclamar les demandes de l'actual sistema de finançament "pendents de liquidació", ja que considera que la seva obligació és reclamar fins a l'últim euro.





Encara que aquest dimarts la vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, insistís en tancar la porta a qualsevol possibilitat que el seu Executiu negociï un referèndum, Puigdemont no es resigna i afirma que "constitucionalment" és possible convocar una votació així i demana diàleg a Rajoy .





"Un pot parlar amb els més fervents creients en la idea de Déu sobre la inexistència de Déu. Doncs crec que amb els més fervents defensors de la unitat d'Espanya ha de poder parlar-se de la possibilitat de la independència de Catalunya; intel·lectualment, almenys" , ha reflexionat.





Si la reunió amb Puigdemont es fa al gener, Puigdemont aniria sense tenir garantida la seva continuïtat perquè la CUP no decidirà fins a una reunió del 28 de gener si avala els Pressupostos 2017 i, per tant, si dóna continuïtat a l'actual legislatura catalana, ja que el president va vincular l'aprovació dels comptes a aquesta continuïtat.





Puigdemont està disposat a estudiar amb Rajoy que el referèndum fos convocat per tot Espanya i no només a Catalunya, però ha puntualitzat que "la clau seria si el resultat de Catalunya valdria o no valdria", és a dir, que la decisió sobre el seu futur polític fos només dels catalans.





CANDIDATURA DEL PDECAT





Puigdemont va reiterar a principis de gener que no tornarà a ser candidat a la Generalitat i ha agraït a l'expresident Artur Mas -qui va proposar per al càrrec- que sempre hi hagi reconegut que des del primer dia va deixar clar que no volia anar a la reelecció.





No ha opinat sobre si Mas hauria de ser candidat, i ha afegit que, en la reunió del PDeCAT de dilluns, l'expresident va demanar al partit que "ningú més es descarti" per ser el candidat a les pròximes eleccions catalanes.