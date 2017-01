L'escriptor barceloní Carlos Zanón reprendrà al personatge 'Pepe Carvalho' de Montalbán

L'escriptor barceloní Carlos Zanón reprendrà al personatge de ficció Pepe Carvalho, de l'escriptor Manuel Vázquez Montalbán, després d'un acord amb els hereus: "Intentaré respectar l'ànima del personatge", ha dit l'autor.

Ha de publicar en 2018 un nou lliurament de la saga, en què treballa actualment i que serà possible després de tancar-se les negociacions fa uns mesos entre les agències literàries Balcells --en representació dels herederos-- i Casanovas & Lynch --en la seva representació- -.

"Escriuré a la meva manera i algunes coses les podré recuperar i altres no", ha assegurat Zanón, que ha instat a esperar al final del projecte per revelar com abordarà a aquest personatge.

Carvalho és el famós detectiu privat de Vázquez Montalbán (1939-2003), que va formar part del grup d'intel·lectuals indispensables per entendre la segona meitat del segle XX espanyola.

Així mateix, Zanón ha acabat la novel·la 'Taxi', en la qual, basant-se en mite d'Ulisses, situa a un taxista faldiller i que suposa "un viatge per Barcelona".

Sobre aquest llançament, que encara no té editorial, ha assegurat que sortirà a la primavera o tardor.