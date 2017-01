"Duel a garrotades", de Francisco de Goya





Crec que va ser el senyor Antonio Machado que va dir allò de "espanyolet que véns al món, una de les dues Espanyes ha de gelar-te el cor". Corregeixin-me si m'equivoco, doncs escric de sentides, que ja se sap que la cultura és el caliu que queda del que se sabia ..., després d'haver-ho oblidat.





Doncs bé, al que anàvem: avui en dia, i des de fa anys, hi ha dues Espanyes a Espanya. L'Espanya oficial, del tot va bé, l'economia prospera, la macroeconomia va a millor, la desocupació es redueix -dins de cent anys, tots calvos-, etc., i l'Espanya real, que n'hi ha prou amb sortir al carrer, escoltar les converses alienes, acudir a bars, preferiblement de barris, oa una oficina de l'INEM, i trobar-se amb la trista i crua realitat: les coses no són com ens les expliquen, ni molt menys.





Els mitjans de comunicació social, la majoria d'ells (i aquest diari és una honrosa excepció), es dediquen a fer de botafumeiros del partit en el poder, o millor dit, dels partits en el poder, ja que hi ha un tripartit rampant que ens mal governa: el PPPSOE (o el PSOEPP), amb l'acompanyament coreogràfic d'Albert Rivera i la seva alegre jovellana...





No és cert que la situació sigui pròspera, ni molt menys. Segueix augmentant l'atur, tot i que cada vegada hi ha més aturats que ja passen de inscriure en l'INEM, total, per a què ?, si aquest inútil organisme no serveix ni per trobar feina al 2% dels que aconsegueixen una col·locació, la majoria per relacions personals, familiars o polítiques. (Per no dir sexuals, que també, en molts casos).





La pràctica totalitat dels organismes oficials han fet desistiment de les seves funcions, i només cal veure el sorpresos que caminem tots aquests dies de veure que el Consell d'Estat li tira les orelles al govern "regnant". Quina barra! Quina falta de "respecte" al poder establert! Amb el fàcil que és fer el mateix que fan el CGPJ, el Tribunal de Comptes, la Fiscalia General "del govern", el Defensor del Poble, i no diguem el Justícia d'Aragó, que no tinc ganes de descollonar més ...





Fa anys aquí l'únic que funcionava més o menys bé era aquest diari tan seriós anomenat al BOE, editat en paper (fins que va arribar una directora general, socialista per més senyes, i es va dedicar a robar amb les compres massives de paper, a preus d'escàndol), i la Guàrdia Civil.





Publicat al BOE en format digital, ja no és el mateix, i només ens queda la Guàrdia Civil, amb tots els seus defectes, és clar, però Déu vulgui que duri molts anys.





La veritat és que tenim dues Espanyes: la de les televisions, ràdios i diaris, i l'Espanya real. I només cal sortir al carrer per veure la gran divergència entre totes dues. Distanciament que a més es va ampliant amb el temps, pel que no és d'estranyar el fàstic que ens produeixen els polítics de la gran majoria dels espanyols honrats.





Podran robar-nos, però almenys que no es riguin a les nostres nassos, intentant que combreguem amb rodes de molí.





La realitat és molt simple: els espanyols del carrer, és a dir els no polítics o funcionaris, estem malament, però anem a pitjor.