La plantilla del Consorci Sanitari de Terrassa diu "prou" a Comín i convoca cinc dies de vaga

A Toni Comín li surten problemes de sota les pedres. Si ja té a una gran majoria dels professionals sanitaris en contra a causa de la precarització laboral dels hospitals públics de Catalunya i els grans col·lapses a les urgències, ara el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) es posa en vaga.

El president del comitè d'empresa del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Xavier Lleonart, així ho ha anunciat aquest dijous. La convocatòria de cinc dies de vaga, del 23 al 27 de gener, afectarà a l'Hospital de Terrassa i altres centres del consorci com a protesta pel pla de viabilitat 2015-2019 aprovat per la Conselleria de Salut de la Generalitat en implicar "retallades" en els drets laborals.





La protesta consistirà en aturades de dues hores en tots els torns de tots els sectors, no només en l'hospitalari sinó també en els set Centres d'Atenció Primària (CAP), els dos centres de salut mental i el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) -gestionados pel CST-, tot i que Lleonart ha subratllat que es "garantirà l'assistència urgent i necessària, el servei està cobert".





El representant dels treballadors ha explicat que el pla preveu dues mesures per estalviar 700.000 euros: reorganització dels horaris perquè es treballin més hores amb la mateixa remuneració i pèrdua de les mínimes avantatges del pacte d'empresa signat el 2015 a canvi de sacrificis addicionals , "això representa menys d'un 0,05%" del pressupost del centre sanitari, que ha calculat en uns 150 milions d'euros.





L'aplicació d'aquestes mesures, tal com ha detallat, estan condicionades a dues variables: l'aprovació de pressupostos de la Generalitat i al traspàs de l'activitat de l'Hospital General de Catalunya (HGC), del que ha dit "no té notícies".





Lleonart ha assegurat que la plantilla ha dit "prou" davant tants, al seu parer, sacrificis fets pels professionals del centre al llarg d'aquests últims anys i ha reclamat que no es facin més retallades; s'abonin les quantitats que se'ls deuen, que s'ha estimat entre uns quatre cinc milions d'euros; millora de les condicions entre el personal més precaritzat i de les condicions per prestar el servei assistencial i del material, indicant que la sala de parts és un equipament que des de 1999 no s'ha fet cap reforma.





ACUSACIONS A CONSELLER





Lleonart ha exigit una garantia jurídica per escrit dels compromisos, ja que "no confio en la paraula ni del conseller Toni Comín ni l'alcalde Jordi Ballart, perquè han mentit descaradament", i ha apuntat que les retallades poden augmentar si el pla no cobreix les expectatives fixades.





Així mateix, ha recordat que l'aplicació d'aquest pla de viabilitat és per rebaixar el deute del CST i "la major part és procedeix per l'activitat que s'ha fet al CatSalut que no ha pagat durant anys", posant com a exemple que el laboratori del Consorci ha assumit les analítiques de l'Institut Català de la Salut (ICS) al Vallès com a mínim en els últims deu anys.