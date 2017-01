Un restaurant xinès escaneja la cara dels seus clients i els suggereix un menú segons la seva cara

Un restaurant de Pequín estrena de manera experimental un sistema que tria el menjar pels clients, encara que aquests tinguin l'última paraula.

Un dels propòsits o tendències del sector dels serveis és ser capaç d'oferir als clients una experiència personalitzada per encertar de ple en els gustos i necessitats. Doncs un restaurant de menjar ràpid de Pequín delega aquesta feina en la intel·ligència artificial.

El sistema, que ha començat a funcionar aquesta setmana, escaneja als clients i, a partir de les dades que obté, els ofereix un menú segons la seva cara.





De moment el sistema està implantat en un únic local de la cadena KFC de forma experimental, però si surt bé la companyia ho podrà estendre als restaurants de la seva xarxa.

KFC és la primera companyia de menjar ràpid que va arribar al país asiàtic, fa 30 anys. El sistema d'intel·ligència artificial està desenvolupat pel gegant tecnològic Baidu, conegut a la Xina pels seus serveis de cerca en línia.

Això sí, no aclareixen quin menú correspon amb cada tipus de persona, per no ferir sensibilitats, només expliquen que no reparen en si els clients tenen sobrepès o no a l'hora d'oferir un i altre menú.