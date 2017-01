Merlin Properties desbloqueja la moratòria turística de Colau i compra la Torre Agbar

Merlin Properties s'ha fet amb l'emblemàtic edifici barceloní Torre Agbar.





El fons d'inversió ha aconseguit així desbloquejar la moratòria turística imposada pel Govern d'Ada Colau i fer-se amb l'operació immobiliària més cobejada de Catalunya.

Aquesta socimi ha comprat l'edifici per fer oficines i no per a un hotel de luxe. D'aquesta manera, no haurà de sol·licitar un canvi d'ús.









L'adquisició –confirmada per fonts consultades per Catalunyapress-- s'ha realitzat per una xifra oficial de 142 milions d'euros, similar a la quantitat pactada per Emin Capital el febrer passat .









LA MORATÒRIA DE COLAU







El fons havia pagat per l'antiga seu d'Aigües de Barcelona 35 milions i va presentar un aval bancari pels 115 milions restants. Una operació que va topar de cara amb la moratòria que impedeix l'obertura de nous centres hotelers, albergs o altres allotjaments turístics.





El projecte de l'hotel comptava amb el certificat d'aprofitament urbanístic quan el Govern de Ada Colau va acordar al juliol de 2015 la suspensió de llicències d'allotjaments turístics, per la qual cosa el projecte no va quedar afectat.



Els promotors estaven a l'espera d'obtenir la llicència per a l'hotel que preveia situar a l'edifici, al que finalment han renunciat davant les dificultats de desenvolupar el seu projecte hoteler.





La icònica Torre Agbar –també coneguda com Torre Glòries—va ser dissenyada per l'arquitecte francès Jean Nouvel i Fermín Vázquez i es va inaugurar en 2005.





Des de llavors s'ha convertit en un símbol del districte tecnològic de Barcelona, el 22 @.