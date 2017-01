Anticorrupció demana presó sense fiança per a Oleguer Pujol per evitar que segueixi blanquejant

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat aquest dijous l'ingrés a la presó preventiva del fill petit de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Oleguer Pujol, després d'escoltar la seva declaració durant gairebé quatre hores com investigat davant del jutge instructor de l'Audiència Nacional José de la Mata.

Se li imputa indiciàriament un delicte blanqueig de milionàries comissions obtingudes en l'operació de compravenda de 1.152 sucursals del Banc Santander a 2007; Oleguer va ser detingut a l'octubre de l'any passat per ordre del jutge Pedraz però va quedar en llibertat després d'unes hores.

Fonts jurídiques han assenyalat que la mesura de presó --seria el primer membre del clan Pujol a ingressar en un centre penitenciari mentre s'investiga el patrimoni de la família-- estaria justificat per la continuació del delicte i per les "maniobres d'opacitat" detectades .

Segons els fiscals del cas, el seu ingrés el presó és l'única manera d'evitar que continuï amb el blanqueig en l'actualitat, el que justificaria l'aplicació de la mesura cautelar per reiteració delictiva.

En concret, el fiscal José Grinda ha ressenyat que les milionàries quantitats obtingudes en l'operació de les oficines bancàries van ser dipositades per Oleguer en un compte de Miami, després que bancs espanyols com La Caixa rebutgessin ingressar-les.

El fill menor del matrimoni Jordi Pujol i Marta Ferrusola va signar al novembre de 2007 un contracte de compra de les sucursals del Banc de Santander per un total de 2012889663,99 euros més 317 milions d'euros d'IVA actuant en representació de la societat limitada Samos Serveis i Gestions.

En l'operació també van participar els fills del financer Javier de la Rosa, Javier i Gabriela, i José María de Vilallonga Bardella i el seu fill Josep Maria de Villalonga Cabarrocas, que van declarar aquest dimecres com a investigats per delictes de blanqueig davant del jutge.

Segons ha exposat el Ministeri Públic, el benjamí dels Pujol --que va emprar empreses creades 'ad hoc' per ocultar els fons, ha dit-- va aflorar recentment aquestes quantitats a Espanya a través de la compra de bons de l'Estat, han informat fonts presents en la declaració.

REGULARITZACIONS INCOMPLETES

El fiscal també ha destacat que, tot i que Oleguer Pujol va realitzar dues regularitzacions de fons opacs dipositats a l'estranger en els anys 2012 i 2013, no va incloure en elles els diners procedents de la seva part de l'herència del seu avi mort i que es trobaven en un compte d'Andorra.

No va ser fins a 2014, després d'esclatar l'escàndol que implica a tota la seva família, quan va incloure aquesta quantitat, que superava els 100 milions de pessetes, en una declaració extemporània complementària. "Va tenir dues ocasions anteriors per regularitzar i no ho va fer de forma completa", ha dit el fiscal.

El magistrat José de la Mata ha citat a l'investigat a primera hora d'aquesta tarda per comunicar-li la seva decisió després d'escoltar els arguments del fiscal; Podem, personada en la causa com a acusació popular, no s'ha adherit als arguments d'Anticorrupció perquè considera que no disposen de suficient informació sobre la causa que implica a tot el clan, han precisat fonts presents en l'interrogatori.

Oleguer és l'últim dels germans a declarar i ho ha fet per primera vegada aquest dijous, tot i que la causa es va obrir al juny de 2015.

L'únic dels seus germans contra el qual pesen mesures cautelars és el més gran, Jordi Pujol Ferrusola, que té prohibit abandonar el territori nacional i han de comparèixer setmanalment als jutjats.

Els seus pares, Jordi Pujol i Marta Ferrusola, van declarar al febrer de 2016 davant el magistrat que instrueix la causa i van quedar en llibertat sense mesures.