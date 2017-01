Catalunya s'emporta la palma i es classifica com la comunitat amb més casos de corrupció

Els tribunals espanyols van obrir judici per delictes contra la corrupció contra 1.378 persones implicades en un total de 166 casos entre juliol de 2015 i el passat mes de setembre, i Catalunya és la comunitat amb més persones jutjades per aquest motiu, amb 303.

Va rostir ho apunta un nou dipòsit de dades presentat aquest dijous pel president del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, que busca donar a conèixer als ciutadans l'acció judicial contra aquest fenomen, que ha qualificat de "xacra criminal" .

Dels 99 procediments que van finalitzar a Espanya amb sentència en aquest període, el 72,7 per cent ho va ser amb una resolució condemnatòria i les sentències que han adquirit fermesa en aquests cinc trimestres han suposat la condemna per delictes de corrupció de 399 persones.

En l'acte van estar presents la pràctica totalitat de presidents de tribunals superiors de justícia d'Espanya, representants dels lletrats de l'administració de justícia, procuradors, magistrats, fiscals i vocals d'aquest òrgan, davant dels que Lesmes i la vocal Mar Cabrejas van explicar aquest nou instrument, que s'actualitzarà cada trimestre i que podrà ser consultada a la web d'aquest òrgan 'poderjudicial.es'.

DELICTES DE CORRUPCIÓ

Abans d'arribar aquí, tal com ha explicat Lesmes, l'òrgan de govern dels jutges va haver de limitar quins delictes entendria que són corrupció, sent els més freqüents els de prevaricació administrativa, prevaricació urbanística i malversació, organitzar les dades i crear aquesta base el principal objectiu és recuperar la confiança del ciutadà en la justícia.

D'aquesta manera, els procediments judicials les dades es recullen en el repositori tenen com a subjectes actius a funcionaris públics, governants i polítics en l'exercici dels seus càrrecs, i com un dels elements del tipus l'afectació de diners públics, abastant així tant la corrupció administrativa com la corrupció política.

Es tracta d'informació estadística que pretén oferir una "foto fixa" de la corrupció pública a Espanya pel que les dades ofertes pel CGPJ no inclouen ni els casos ni les persones que van ser processades amb anterioritat a l'inici d'aquest estudi. Les dades s'inclouen des de l'1 de juliol de 2015, data en què va entrar en vigor l'addenda als butlletins estadístics que emplenen els lletrats de l'Administració de Justícia de cada òrgan judicial

CATALUNYA, LA MÉS CORRUPTA

Per comunitats autònomes, les que recullen major nombre de persones incloses en causes de corrupció són Catalunya - 303 persones- el que duplica el nombre d'encausats del territori que li segueix en aquest rànquing, que és Andalusia -153 processats-.

Els segueix Madrid -145-, Canàries -105-, i Cantàbria -100-. Comunitats amb casos de corrupció més mediàtics, com València -51- o Galícia -20-, registren un menor nombre d'implicats hagut de potser al fet que les actuacions de processament d'aquests procediments no entren en el període estudiat.

Per això en l'estadística tampoc apareix cap aforat afectat per corrupció davant el Suprem -la estadística ha deixat fora per dates a l'exconseller Franscec Homs- ia l'Audiència Nacional els imputats per corrupció 272.

Per nombre de procediments lidera el rànquing Andalusia (21 processos), i el segueixen València (20), Catalunya (27) i Castella-la Manxa (15). L'Audiència Nacional manté oberts 11 procediments per corrupció en el mateix període.

Per Lesmes, la gravetat de la corrupció no només està en el fet delictiu, "sinó en la seriosa amenaça que representa per als principis de la democràcia, ja que soscava la credibilitat de les institucions i afecta la confiança dels ciutadans en els seus governants ".

El president del Poder Judicial ha afegit que "els jutges espanyols estan demostrant compromís públic constant en aquesta lluita. Els nostres jutges i magistrats estan complint amb la seva missió, i no sempre en condicions fàcils". Es referia amb això a l'existència de "vetllades acusacions de falta d'imparcialitat", davant de les quals està "la realitat", perquè "el poder judicial es limita a actuar en cada cas concret".

Aquesta font d'informació, amb això el poder judicial vol fer patenta el seu compromís enfront de la corrupció, complint un compromís adquirit a l'inici de l'actual mandat del CGPJ en 2014. Així es va comprometre Lesmes en la seva compareixença al Congrés dels Diputats.

Per Cabrejas la feina feta "ofereix una visió clara del poder judicial com a independent i imparcial" si bé encara és d'hora -ja que només es compta amb dades pertanyents a cinc trimestres- per realitzar una anàlisi de l'evolució d'aquest fenomen. La finalitat del CGPJ és traduir la tasca de tots els operadors jurídics en dades concretes.

A més d'aquesta informació, el web del CGPJ ofereix la del Registre central de penats, dependent del Ministeri de Justícia, sobre condemnats per sentència ferma per delictes de corrupció; i la de la Secretaria General d'Institucions Penitenciaris del Ministeri de l'Interior i la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya sobre les persones -tant penats com en situació de presó preventiva- sotmeses a règim penitenciari per aquest tipus de delictes.

Del total d'acusats, 1.060 eren homes -el 77 per cent- i 318 dones. La base de dades -que permet consultes de manera global per a tot Espanya o de manera detallada en l'àmbit de cada comunitat autònoma- ofereix també informació sobre la nacionalitat dels implicats: 1.174 eren espanyols, 34 dels Estats membres de la Unió Europea i 170 extracomunitaris.

POBLACIÓ RECLUSA

Finalment, el repositori ofereix les dades procedents de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, dependent del Ministeri de l'Interior, i de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya sobre població reclusa.

En aquest cas, la informació es refereix a les persones sotmeses a règim penitenciari -com penats o en situació de presó preventiva- prenent en consideració el delicte principal pel qual han estat condemnats o acusats. A 1 de gener d'aquest any hi havia al conjunt d'Espanya 82 penats -en 47 casos, amb el de malversació com a delicte principal i en altres 25 amb el de cohecho--cinc preventius.