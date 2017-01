Els IX Premis Gaudí arrenquen amb nous membres d'honor

L'Acadèmia del Cinema Català ha donat aquest dijous el tret de sortida als IX Premis Gaudí amb la incorporació de cinc nous membres d'honor: Pere Balañá, Joan Bas, Lluís Josep Comerón, Antoni Krichner i Mercedes Sampietro, en un acte amb la presidenta de la institució, Isona Passola; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; el diputat de Cultura de la Diputació, Juanjo Puigcorbé, i el director de l'Institut de les Empreses Culturals, Xavier Díaz.

Colau ha reivindicat la relació intensa, múltiple i complexa entre cinema i realitat com a forma d'interrogació: "Guanya algú com Trump als Estats Units, a Europa puja l'extrema dreta, i Catalunya està en la situació en la qual està amb l'Estat", ha dit sobre una realitat que presenta tantes incerteses com esperances.

"Imaginar pot transformar la realitat", ha assenyalat Colau, convençuda que el cinema no ha de dir el que cal pensar, sinó que ha d'ajudar a pensar, i reivindicant el seu feminisme, ha criticat que les dones encara no arriben al màxim reconeixement en categories fortes com producció i direcció, de manera que ha dit al sector que queda molt a fer.

Tot i que ha subratllat que el cinema està en un dels seus millors moments, ha lamentat que no ho expliquen les seves condicions materials, ja que molt pocs poden viure exclusivament d'això, de manera que ha instat a aspirar que tots puguin viure dels seus sous.

NOUS MEMBRES

L'empresari Josep Fiestas, ha exalçat de l'exhibidor Pere Balaña --absent per problemes de mobilitat i la seva avançada edat-- que, dins de la seva dinastia, ha estat "el que no ha parat d'obrir cines un darrere d'un altre", aconseguint que en aquesta època Barcelona tingués els millors cines del món, reconeixement que el seu fill Pere Balaña Mumbrú ha agraït.

El productor Jaume Banacolocha ha dit del seu amic, el productor Joan Bas, que ha estat un dels pioners de fer televisió en català des de TVE i un dels activadors de la ficció televisiva de Catalunya amb 'Poblenou', 'Nissaga de poder' i 'Estació d'enllaç', davant del que Bas ha donat les gràcies a una llarga llista de professionals amb els quals s'ha trobat en la seva carrera, i ha conclòs amb: "Tenim un país que està en procés, però tenim feta una reconeguda Acadèmia del Cinema. Llarga vida al cinema català".

El productor Paco Poch ha recordat els seus projectes mà a mà amb el director Lluís Josep Comerón fa més de 30 anys, i ha destacat la seva humilitat, entusiasme, ofici, paciència, exigència i disponibilitat, davant del que el nou membre ha afegit: "El meu ofici és el més fascinant del món; és molest amb molts problemes, però fascinant. No crec que hi hagi un millor".

El periodista Jaume Figueras ha rememorat el crític Antoni Kirchner, a qui va conèixer en la vaqueria on el seu pare venia llet, després del que van muntar una xarxa de sales de cinema en versió original, unes memòries sobre les quals el crític ha lamentat: "Quan passem a ser inactius, ens tornem una mica invisibles".

Sobre Mercedes Sampietro, la també actriu Francesca Piñón ha dit que a aquesta li agraden les anxoves, que són fortes, salades i addictives, com ella: "No ño agrada ser intensa, i no és de iogurts amb quinoa, ni llimonades, ni cafès amb llet, sinó de cava, i qui la coneix sap que és brillant, tímida i amiga dels seus amics. I està farta que li diguin que està estupenda", glossa que Sampietro ha rebut tot rient, afegint que el cinema l'ha ajudat molt en la seva vida, tant per entendre's a si mateixa com els altres.