La construcció de la presó que substituirà 'La Model' tindrà un cost per a la Generalitat de 75 milions d’euros

Vista aèria de la presó 'Modelo' a l'eixample de Barcelona





Aquest dimarts es va firmar el conveni per a la reordenació dels equipaments penitenciaris a Barcelona entre el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, acompanyats del conseller de Justícia, Carles Mundó, i la regidora d'Urbanisme, Janet Sanz.





L’Ajuntament de Barcelona va informar de que la Generalitat deixava de forma gratuïta dos solars a la Zona Franca de Barcelona per construir dos nous equipaments penitenciaris que substituiran la presó de La Model, situada al cor de la ciutat, i el centre obert del barri de Trinitat Nova, però no va informar del preu. El conveni parla d’un solar de 20.000 metres quadrats amb un cost estimat de 75 milions d’euros. CC.OO. es pregunta "d’on trauran aquests 75 milions d’euros? considerant la 'fràgil' situació de les finances de la Generalitat".





A més, el sindicat denuncia que no s'ha comptat amb ells per negociar les condicions del tancament, ja que la firma del conveni es va realitzar abans de reunir-se amb els treballadors i els sindicats. Per CC.OO. l’acte de la firma va ser "protocol·lari i propagandístic, i amb visita dels mitjans de comunicació i autoritats, per donar a conèixer el contingut del conveni i els inevitables discursos dels responsables de les dues administracions implicades: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya".





Des de CC.OO. reclamen que en la reunió posterior amb els sindicats no informaren amb detall: "Nosaltres esperàvem que, per respecte i consideració a 500 famílies s’aclarissin els dubtes i es donessin certeses i garanties, ara que, segons ells, el conveni garantia la construcció dels nous centres i el tancament dels vells obligava l’Administració a donar garanties i seguretat als professionals que hi treballen".





Segons l’Administració, s’estan valorant, analitzant i estudiant totes les opcions, però no poden avançar quin serà el resultat d’aquest procés. S’han fixat un termini de 2 mesos, com a màxim, per decidir-ho i comunicar-ho als representants dels treballadors.





PUNT CLAU DEL CONVENI





Pel que fa al personal de La Model, es troba a l’apartat tercer: "..., les parts acorden mantenir la vigència del dret d’ús privatiu a favor de la Generalitat de Catalunya del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona..., de manera que l’ús serà vigent fins que s’hagin construït els nous equipaments de la Zona Franca i trasllat al nou centre penitenciari o en el moment en què les condicions del sistema penitenciari ho facin possible".





El sindicat entén aquest apartat como "carta blanca per a l’Administració". CC.OO. va preguntar a l’Administració a quines condicions es referien i la resposta va ser que s’havia d’analitzar, estudiar, valorar i que, en unes poques setmanes, donarien una resposta.





PERSONAL PENITENCIARI





El conveni signat, des del punt de vista del personal penitenciari, "no assegura cap de les accions previstes per procedir a la renovació dels equipaments penitenciaris, ja que no conté cap instrument que garanteixi la construcció d’aquests equipaments".





A més, CC.OO. denuncia que el conveni "no satisfà les aspiracions del personal que presta serveis en aquests centres (de carrera, interí o laboral), que impliquen garantir la seva continuïtat professional a la ciutat de Barcelona. Això només es podrà fer deixant clar que el trasllat només es farà després de la construcció dels nous equipaments".





El sindicat reclama que "la Generalitat vincula l’oportunisme polític a l’acció penitenciària, generant incertesa als treballadors que actualment presten serveis, als interins d’altres centres, al funcionament dels jutjats, als advocats del torn d’ofici, als mateixos interns i als seus familiars, i a tota la resta d’implicats en la tasca penitenciària".