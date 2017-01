La CUP denuncia la falta de compromís d'ERC i PDeCAT per negociar els pressupostos

La portaveu econòmica de la CUP al Parlament, Eulàlia Reguant, ha acusat aquest divendres al PDeCAT de "bloquejar sistemàticament" les seves demandes i a ERC de manca de compromís, després de constatar que només han mantingut una reunió -el 12 de novembre- el Govern per parlar dels pressupostos des que van permetre que es tramitaran al Parlament.





En una entrevista a Catalunya Ràdio, ha assegurat que el PDeCAT es nega a acceptar tot el que posen sobre la taula, i que no acaba de veure "l'empremta o cert compromís" per part dels republicans.





La diputada ha insistit a reclamar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que s'impliqui en la negociació pressupostària, a més d'assegurar que comparteixen amb ell que no estan "per salvar cap cadira" perquè no es tornaran a presentar.





"Junqueras no ha dit el mateix", ha constatat Reguant, després de demanar que tots els partidaris del referèndum han de seure per intentar trobar solucions per aprovar els Pressupostos.





Encara que no ha parlat de línies vermelles, ha insistit en la necessitat d'aportar més recursos en matèria d'educació i en aprofundir en una reforma fiscal.