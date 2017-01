La gestora del PSOE assegura que encara no s'ha decidit si el PSC podrà votar en les primàries

El portaveu de la Comissió Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha assegurat aquest divendres que "no hi ha cap decisió presa" sobre si el PSC podrà votar a les primàries del partit, "perquè està oberta una via de diàleg sincer sense límits en la seva concreció", que encara no ha arribat a les seves conclusions finals.





En una entrevista a RNE, Jiménez ha explicat que entre les dues formacions existeixen "tensions" que "s'han generat per decisions que s'han pres per part del PSC", quan va trencar la disciplina de vot en la investidura de Mariano Rajoy, i, per això, s'han de revisar les relacions.





El responsable socialista ha dit que "hi ha qui dins del PSC que ha plantejat aprofundir més en la seva autonomia" respecte a Ferraz i que per això la direcció del partit ha de decidir com es comprometen ambdues organitzacions "en termes de projecte polític" i "com s'instrumenta la relació política".





"El PSOE i el PSC tenen un marc de relació que ha de renovar-se. Em quedo amb la voluntat que expressa tant el PSOE com el PSC de seguir caminant junts", ha postil·lat.





NO HI HA DECISIONS QUE AFECTEN LA GESTIÓ DEL CENS





Preguntat sobre si el Congrés del partit no es convoca ja en el Comitè Federal d'aquest dissabte per tenir marge d'actuació sobre el cens i, segons afirmen alguns crítics, deixar fora a alguns 'sanchistas', Jiménez ha demanat que "aquest tipus de reflexions "es facin amb" més cura "i na negat que hi hagi" cap tipus de decisions que tinguin a veure amb una gestió del cens".





"Qui digui això menteix", ha reblat, per després avisar que posar això en dubte és "qüestionar la democràcia del partit", cosa que "no té res de realitat". "Li demanaria als companys del meu partit que en absolut facin aquest tipus de valoracions que només fan que fer mal al PSOE", ha manifestat.





D'altra banda, i en relació amb la reunió de militants crítics amb la gestora que tindrà lloc aquest divendres a Madrid, Jiménez ha destacat que el partit és "democràtic" i que "poden opinar i expressar-se lliurement". "La gestora atén a tota la militància, té una actitud permanent d'escolta", ha afegit.





De fet, ha subratllat que el partit "té les seves vies de participació" i, al seu parer, "aquesta és la via per la qual participa i discuteix".





Amb tot, s'espera que un cop s'estableixin les dates del Congrés, "les energies se centrin en les institucions i en l'oposició". "M'agradaria que aquest treball i aquest debat assossegat siguin les qüestions que conciten l'esforç del partit en els pròxims mesos", ha assenyalat.





DARRERE DE LA SEU NO POT HAVER NINGÚ QUE VULGUI AL PSOE





Més dur ha estat amb el grup de militants que s'han organitzat per fomentar les afiliacions i que han llogat fins i tot una seu al mateix carrer Ferraz. El portaveu opina que darrere d'aquesta iniciativa "no hi pot haver ningú que tingui un mínim respecte a les normes i que vulgui de veritat al PSOE".





D'aquesta manera, ha qualificat d ' "agressió" a l'organització socialista l'obertura d'aquesta seu, alhora que ha anunciat que "aquells militants que estiguin darrere hauran de donar explicacions al partit".





El polític andalús ha dit que no vol pensar que darrere d'una mesura "contrària a les normes, il·legal i aliena a la cultura del partit pugui estar cap dirigent polític".