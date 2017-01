Bombers de Barcelona exigeixen noves places i el trasllat al Parc de Bombers

L'agrupació de Bombers de Barcelona de CCOO ha lamentat el "immobilisme i la manca de capacitat per arribar a acords" del Sector de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona per obrir noves places i aconseguir el trasllat del Centre de Gestió d'Emergències (CGE) del carrer Lleida al Parc de Bombers del passeig de Josep Carner.

En un comunicat la matinada d'aquest divendres, ha assegurat que, en no arribar a cap acord en relació al model operatiu, els comandaments dels bombers han decidit no presentar-se a les promocions internes d'ascens, i també ha observat que el col·lectiu, reunit en assemblea, ha decidit no realitzar guàrdies voluntàries d'ampliació horària.





Els bombers del CGE exigeixen el trasllat perquè, segons ha explicat a Europa Press el delegat sindical de l'agrupació de Bombers de Barcelona de CCOO, Yago Abad, els equipaments de l'edifici actual no reuneixen les condicions suficients per esdevenir un centre definitiu.





L'agrupació ha assegurat que el centre -que en un principi acollia a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra i posteriorment al cos de bombers- està des de 2006 en un soterrani com a instal·lació provisional, no té ventilació, hi ha una mala qualitat de l'aire i el personal està exposat a emissions de radiofreqüència constantment.





L'agrupació ha assegurat que el resultat de les mesures ha provocat una manca de comandaments en les intervencions i "incapacitat de la direcció per garantir el mínim de 101 bombers treballant diàriament".