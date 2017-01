Una altra sortida de to del president del Sabadell en cridar "oportunistes" als que reclamen les clàusula sòl

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha considerat aquest divendres oportunistes a les associacions de consumidors i bufets d'advocats que demanen la devolució generalitzada de les clàusules sòl perquè és un negoci per a ells.





Així ho ha expressat en una conferència a la Cambra de Comerç de Sabadell, titulada 'Perspectives econòmiques 2017', qualificant-los de 'Lazarillo de Tormes', assenyalant a Adicae, i ha afegit que ha estat una tendència a la qual s'han sumat els jutges .





Ha opinat que es posa en qüestió el sistema judicial, subratllant que hi va haver una sentència del Tribunal Suprem que dictaminava que si les clàusules eren transparents eren vàlides i, en cas contrari, es havien d'atendre els casos de forma individual.





SORTIDA DE LA CRISI





Oliu ha assegurat que "s'ha superat la crisi, perquè els preus dels pisos estan pujant", una dada que ha vist com sinònim que la situació econòmica va bé, després d'un descens d'un 37% en els últims set anys.





Ha pronosticat suaus augments per a aquest any, tot i que ha matisat que no es tornarà a situacions passades per, entre altres factors, la dinàmica demogràfica.





Així mateix, ha augurat que el crèdit "és possible" que pugi un 0,5% a Espanya per primera vegada en nou anys, i ha vaticinat un creixement inferior al del 2016 per a Espanya, sent al costat de Irlanda el país que més creixi de la Unió Europea, i ha afirmat que té base perquè sigui sostingut en el temps.





En aquest sentit, ha dit que hi ha dos factors de risc: les negociacions del Brexit i els esdeveniments de política domèstica, ja que en cas de no haver consensos els rendiments baixarien "radicalment", una situació que ha descartat.





REDUCCIÓ DE DEUTE I MOROSITAT





El president de l'entitat financera ha avisat que el deute públic sigui del 100% del PIB "és massa alt per a una economia que no està en recessió", i ha aplaudit la rebaixa de la privada, passant del 218% al 168% del PIB, xifres equiparables a la mitjana europea, ha agregat.





Pel que fa a morositat, Oliu ha avançat que Banc Sabadell haurà tancat 2016 lleugerament per sobre del 6%, i l'objectiu per 2017 és estar per sota del 5%.