Cas Nadia: El jutge investiga els pares per presumpta explotació sexual

El titular del Jutjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell ha obert un nou procediment contra els pares de Nadia, Fernando Blanco i Margarita Garau, pels presumptes delictes d'exhibicionisme, provocació sexual i explotació sexual.

Segons han informat aquest divendres fonts judicials, ho ha acordat després de les declaracions dels progenitors pel contingut d'unes fotografies confiscades a la família de suposat contingut sexual, en què tots dos han contestat a les preguntes del jutge, el fiscal i l'advocat de la defensa.

En aquesta nova causa que ara s'inicia, Blanc i Garau tenen condició d'investigats per aquests delictes sexuals, i el jutge enviarà aquestes diligències prèvies al deganat de la Seu perquè siguin repartides entre els jutjats d'instrucció d'aquest partit judicial, que són dos .

El jutge va considerar en citar als pares que la troballa de les instantànies no ha estat una simple sospita sinó "la constància i evidència de clars indicis objectivats de participació de la persona investigada (el pare) en la comissió dels referits delictes de provocació sexual i explotació sexual ".

D'altra banda, el jutge ha acceptat que la Generalitat sigui part com a acusació particular en el procediment que segueix en el seu jutjat per la presumpta estafa per haver recaptat fins a gairebé un milió d'euros per a tractaments per a la seva filla que suposadament no es van realitzar.

DECLARACIONS DELS PARES

Els pares de Nadia, Fernando Blanco i Margarita Garau, han defensat davant el titular del Jutjat d'Instrucció 1 de la Seu d'Urgell que les fotografies de presumpte contingut sexual "tenen caràcter personal i natural, per tal del control i seguiment de la patologia de la pell ", ha afirmat el seu advocat, Alberto Martín , en declaracions als mitjans.

Segons l'advocat, que ha acompanyat Garau ja Blanco en la seva declaració davant del jutge, que els ha interrogat després de trobar indicis d'exhibicionisme i provocació sexual, els pares "mai han dut a terme cap acte en perjudici de la menor ni de la seva ni que ella hagi pogut veure ".

"No hi ha res de veritat en què tinguin criteri pornogràfic ni sexual" les fotografies, ha dit l'advocat, que ha explicat que durant les dues declaracions els pares no s'han vist i que no s'ha sol·licitat cap nova mesura cautelar, ja que el pare està a la presó.

Martín ha explicat que Fernando Blanco i Margarita Garau no recordaven les imatges però que les han recordat al veure-les: "No sabien exactament les que eren. Ells són els que estan en aquest costat de la càmera i amb la nena, ells tenen un afecte enorme per la nena ".

CASOS SENSE CONNEXIÓ

El lletrat defensat que aquesta causa no té cap connexió amb la investigació per estafa contra els progenitors perquè les fotografies de presumpte contingut sexual es van prendre a Balears.

Preguntat pels periodistes sobre la valoració inicial del jutge de les fotos, l'advocat ha considerat que totes aquestes qüestions "són de caràcter molt subjectiu i per tant requereixen un element valoratiu molt fort i molt personal".

"L'actuació judicial la valoro positivament, amb respecte encara que no estigui d'acord amb ella en el sentit que s'entén que es fa en benefici de la nena", ha afegit.

Després de la declaració, Margarita Garau ha sortit de la Seu d'Urgell amb destinació a Palma de Mallorca per reunir-se aquest cap de setmana amb la seva filla, mentre que el pare ha tornat en un cotxe dels Mossos d'Esquadra a la presó de Lleida , en la qual va ingressar el 9 de desembre.