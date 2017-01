La Fiscalia acusa l'exregidor Antoni Vives per 'endollar' a dos càrrecs de CiU

La Fiscalia ha acusat l'exregidor d'Urbanisme de Barcelona Antoni Vives de malversació de cabals públics a l'suposadament usar fons de l'entitat metropolitana Barcelona Regional (BR) perquè dos càrrecs de l'òrbita de CiU fessin "tasques d'auxili polític o fins i tot proselitisme veïnal" l'ideari d'aquesta formació.

MÉS INFORMACIÓ La Fiscalia denuncia dos suposats contractes falsos de CiU a Barcelona Regional

En un querella recollida per Europa Press, el fiscal Emilio Sánchez Ulled sosté que l'entitat --de la qual Vives era president del consell d'administració-- va contractar al vocalista dels Sírex i antic regidor de CiU, Antoni Miquel Cerveró 'Leslie', i al qual era alcalde de Cervelló (Barcelona), Jesús Arévalo Bravo, per "tenir-los al seu servei en activitats de naturalesa política".

El fiscal creu que aquesta actuació pot ser constitutiva de prevaricació, tràfic d'influències, malversació de cabals públics i falsedat, i la seva querella es dirigeix també contra el que era director general de BR, Guillermo Hugo Müller, i els dos supòsits falsos treballadors.

El cantant va cobrar de BR entre 2014 i 2015 un total de 59.544 euros com a "assessor enginyer" a la 'Assessoria en el Pla d'usos de la platja de Barcelona'; segons el fiscal, el músic no té aquesta titulació universitària i aquest projecte ni tan sols existia.

"Mai va comparèixer a BR, ni prestar cap servei per aquest ens, en què resultava completament desconegut", sosté el fiscal, que conclou que l'única finalitat del contracte era enriquir a Cerveró o, si més no, pagar-li de manera encoberta serveis polítics.

El fiscal sosté que Vives va contractar "donada la seva afinitat política i la seva acreditada desimboltura en la difusió de les idees del grup CiU al món veïnal" i atès que, en haver-se jubilat el 2014 ja no podia seguir sent 'personal eventual d'assessorament' de la formació, treball pel qual fins llavors cobrava 48.947 euros bruts anuals.

L'DEDICACIÓ "EXCLUSIVA" DE L'ALCALDE

Per la seva banda, Arévalo Bravo era llavors alcalde de Cervelló, on teòricament havia d'exercir "en règim de dedicació exclusiva" cobrant 46.275 euros anuals, segons la querella presentada per la Fiscalia.

Malgrat la seva dedicació exclusiva ia temps complet a Cervelló, Arévalo va signar el contracte laboral amb BR "sense que en cap moment del seu mandat com a alcalde es dignés si més no a sol·licitar la compatibilitat per al desenvolupament d'una altra activitat, pública o privada, ni va comunicar la seva contractació a l'Ajuntament ".

Arévalo va cobrar un total de 155.067 euros entre 2012 i 2015 en teoria per a la 'Assistència tècnica al projecte model urbà i metropolità de dispersió de contaminants "que, segons el fiscal, mai no va existir realment.

Igual que en el cas de cantant dels Sírex, el fiscal creu que era "una simple pantalla per una percepció indeguda de fons públics, o bé de la retribució encoberta d'activitats merament polítiques encomanades pel també querellat Vives".

Vives va aconseguir suposadament que Müller contractés a aquestes dues persones, i aquest tenia "plena consciència que mai anaven a realitzar per BR treballs de cap tipus".

La investigació va partir d'un expedient informatiu ordenat per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que va remetre a la Fiscalia i en el qual descrivien una sèrie de contractacions que venien irregulars a Barcelona Regional entre 2012 i 2015 --una entitat amb accionariat públic en el que l'Ajuntament de Barcelona és accionista majoritari--.

L'expedient municipal citava a deu treballadors que formalment estaven en nòmina de Barcelona Regional però que materialment prestaven serveis fora d'aquesta entitat; però, la Fiscalia només veu un possible delicte en dues d'elles.

En les altres vuit, el fiscal ha conclòs que tot i que hi ha "anomalies procedimentals" però que no tenen transcendència penal perquè eren empleats de BR que temporalment estaven destinats a treballs reals, justificats i efectivament prestats en diferents àrees de l'Ajuntament.

ARXIVA LA RESTA DE L'EXPEDIENT

El fiscal ha arxivat, però, la recerca d'altres suposades irregularitats de les que l'alcaldessa havia informat: en les contractacions externes de BR, una exposició i sobre l'activitat internacional de la mateixa entitat en no veure indicis delictius.

Sobre les contractacions externes, Sánchez Ulled no troba delicte tot i que sí "irregularitats ADMNISTRATIVES" i vicis purament formals però sense conseqüències penals.

Pel que fa a l'exposició 'Ciutat Port', el fiscal tampoc veu delicte i diu que "no sobrepassa del debat polític sobre la conveniència i utilitat de la mateixa donat el seu elevat cost, o el de les meres irregularitats administratives".

Tampoc veu delicte en la gestió de l'activitat internacional en BR més enllà que pogués haver "responsabilitats de caràcter comptable" però sense un caràcter penal.

En un comunicat aquest divendres, Vives ha assegurat que treballarà "al costat de la justícia per aclarir el que sigui en relació amb la contractació dels dos treballadors de Barcelona Regional".

També ha dit que, com el fiscal ha arxivat pràcticament la totalitat de l'expedient, ha demanat als seus advocats estudiar com es pot reparar "el mal fet al seu honor" per part de càrrecs institucionals que, segons ell, l'han acusat sense fonament de manera molt greu.