El PP de Barcelona: "El talibanisme polític de Colau frena la inversió i l'ocupació"

Alberto Fernández, president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, considera que "el talibanisme polític de Colau perjudica Barcelona, frenant inversió i destruint més de 300 lloc de treball com succeeix amb la renúncia de convertir la Torre Agbar en un hotel".

El president Popular ha explicat que "les males notícies per a Barcelona són bones notícies per Ada Colau, l'alcaldessa s'ha convertit en un llast per a la ciutat i no en un motor". Fernández ha recordat que Bcomú, partit de Colau, celebrava ahir en xarxes socials (Twitter), la bona notícia sobre que la Torre Agbar no es convertiria finalment en un hotel.

MÉS INFORMACIÓ Merlin Properties desbloqueja la moratòria turística de Colau i compra la Torre Agbar

"Una vegada més, Barcelona perd inversió, llocs de treball i es genera inseguretat jurídica per part del consistori, fet que amenaça projectes en marxa que generen inversió per a la ciutat i allunya nous inversors per culpa de la deriva del govern municipal", ha afegit.

Per Fernández, "Glòries exemplifica el tarannà de Colau, imposa el traçat del tramvia, rebutja un túnel que pot significar una gran millora en la mobilitat i qualitat de vida dels veïns i es carrega un hotel que representava inversió i nous llocs de treball per Barcelona ".









Finalment, Alberto Fernández s'ha preguntat "on està el PSC en totes aquestes decisions de govern? Collboni és un adorn nadalenc que dura tot l'any dins el govern municipal de Colau ".