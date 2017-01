La policia de Catalunya es manifesta per reclamar a les administracions "una defensa sense titubejos"

La plataforma USPAC, formada per diverses associacions i sindicats policials de tot el territori, ha convocat una manifestació per al 17 de gener. Les organitzacions sindicals i/o associacions que acudiran són: USPAC, SPC, CAT, SIAT-AREA V.A, SIPEPOL, SAPOL I EUSPEL. A més, en aquesta plataforma també estan membres del cos de la Guàrdia Civil, que per la seva naturalesa militar limiten el seu dret a manifestar-se, fet que fa que no puguin convocar l’acte.Els policies reclamen el següent:





1-Protecció jurídica de l'agent de l'autoritat. Es solliciten actuacions d'ofici per part de l'administració implicada tant en agressions físiques o verbals als agents de l'autoritat aplicant el Codi Penal perquè no quedin les agressions en simples multes, aplicació del principi d'indemnitat pel qual l'Administració ha de respondre subsidiàriament a les lesions a policies.





2- Pena afegida per a Funcionaris de forces i Cossos. Modificació de la normativa, perquè la inhabilitació especial és limiti només a la duració de la pena i sense la pèrdua de la condició de policia. I eliminar la doble pena per la via administrativa, quan ha recaigut una pena judicial.





3- La regulació de la proporcionalitat a l'Ús de la Força i de les armes. Modificació de la Llei 02/1986 de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, per a adaptar-la al temps actuals, així com els respectives lleis de policia de les diferents Comunitats Autònomes. I d’una vegada per totes, es reguli clarament i amb el vocabulari adequat a la tasca policial, l'Ús de la Força i les armes policials. Modificació del Reglament d'armes per a fer-ho més restrictiu.





4- Dotar de mitjans idonis i suficients per a la tasca policial. Adquirir pistoles elèctriques, "Taser", i altres eines necessàries per desenvolupar amb seguretat i professionalitat nostra tasca diària. I que en l'adquisició del material prevalgui la funcionalitat i l'operativitat abans que l'econòmic.





5- Collaboració interpolicial i protocols d'actuació. Estàndards unificats i augmentar la collaboració de les diferents administracions, i que aquesta collaboració sigui real i no es quedi només en el paper.





6- Evitar o minimitzar els suïcidis i altres trastorns en els cossos policials. Aplicació de la Llei 31/1995 sobre prevenció de riscos laborals amb especial atenció als riscos psicosocials mitjançant un estudi sobre suïcidis i trastorns psicològics.





Així, demanen “respecte a la nostra tasca como policies, despolitització del collectiu per part de totes les formacions polítiques i que no siguin utilitzades les nostres actuacions como a ama llancívola o es pretengui amb elles un rendit electoral. També demanen suport i defensa sense titubejos per part de les administracions”.