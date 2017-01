El Barça destitueix de manera fulminant a Pere Gratacós pel seu comentari sobre Messi

El FC Bracelona ha destituït de manera fulminant el qual fins ara era director de Relacions Institucionals del club blaugrana, Pere Gratacós, pels seus comentaris sobre Messi.

El club considera que Gratacós ha menysvalorat el paper del futbolista argentí a l'equip, cosa que no coincideix amb l'opinió de l'entitat.

En el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei --al qual va acudir en representació del Barça-- la premsa li va preguntar per Messi, i Gratacós va dir: "No seria tan bo sense Iniesta, Neymar, Piqué ...".

Per això van fer fora a Gratacos del Barcelona pic.twitter.com/wJ1AVTMU6S - Leandro Rodriguez (@Learodri) 13 gener 2017





La decisió de cessar-lo ha estat del director d'Esports del Barça, Albert Soler, qui assumeix les seves funcions.

En una nota, el club blaugrana entén que les paraules de Gratacós juguen en contra del Barça, immens en la negociació per renovar al jugador argentí.





"Pere Gratacós ha estat destituït com a responsable de Relacions Institucionals Esportives del FC Barcelona amb la Reial Federació Espanyola de Futbol per haver expressat públicament una opinió personal que no coincideix amb la de l'entitat, després del sorteig dels quarts de final de la Copa del rei celebrada avui a Madrid ", diu el comunicat.