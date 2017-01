Llum i foscor és debaten a l'obra 'A la solitud dels camps de cotó' al TNC

El director Joan Ollé porta des de este divendres a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) el debat entre llum i foscor de l'obra teatral 'A la solitud dels camps de cotó', de Bernard-Marie Koltés, amb traducció de Sergi Belbel i interpretació d'Andreu Benito i Ivan Benet.





En roda de premsa, Ollé ha explicat sobre Koltés que --convençut que si no feia teatre podria nomésconsagrar-se a Fer missions solidàries-- "estava enfadat amb la supremacia i el despotisme de l'home blanc", i és va interessar per Altres realitats com la llatinoamericana, illuminant 1 univers de Personatges que van del desarrelament, a la diferència social.





D'aquesta manera, l'espectacle troba confusament 2 homes molt diferents que és troben a la nit per fer una ambigua transaccions --no s'explicita si és de sexe, drogues o altre extrem--, i 1 representa la foscor i a els baixos fons i l'altre la llum, l'ordre i el cartesianisme dels normes.





"Front als seus mestres que van fer teatre sobre la incomunicació humana, Koltés va fer teatre de Propostes: Per què no parlem?", ha dit Ollé, per a què aquesta proposta és una defensa de la comunicació i el diàleg.





Segons ha relatat, el venedor: Pertany a una ètnia més antiga i sàvia, a una societat atàvica on hi ha normes Diferents de les Occidentals, i és contraposa amb un occidental que a penes Coneix a els Manaments, la Constitució i a els Drets Humans, "que sap qui és el bo i el dolent; però que te normes que no sempre serveixen: si és perdés Enmig del Sàhara de nit però portés tarja de crèdit, estaria en dificultats ".





Tot i aixó, per a l'actor Ivan Benet, aquesta dualitat no va de classes socials, sinó de "llum i foscor", de diferents maneres d'entendre la vida entre un home de llei i 1 que no ho és, i en que el desig és el motor perque mou l'acció en un artifici teatral convertit en poesia.





L 'obra teatral explora si la desconnexió de dues persones de Mons diferents Përmet que és puguin trobar i connectar: "És una negociació, un acte de seducció, un transaccions", en què no hi ha res evident, sinó que cada espectador ho collocarà on necessiti; de fet, l'escenografia és una tarima que gravita sobre un punt mostrant a l'espectador cap a on va decantant-se la negociació.





Ollé ha citat que a els mestres de Koltés han estat Federico García Lorca, Jean Genet i Pier Paolo Pasolini, "amb una curiosa afinitat d'escriptors homosexuals, diferents a la majoria, que havíen de refugiar-se en una petita foscor per donar llum a su obra ".