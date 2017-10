Trump recorda que "Espanya és un gran país i hauria de seguir unit"

Mariano Rajoy i Donald Trump han mostrat el seu compromís amb la lluita antiterrorista.





El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat, davant el referèndum que els independentistes volen celebrar l'1 d'octubre, que Espanya "és un gran país" i que "hauria de seguir unit". De fet, ha subratllat que seria una "tonteria" que Catalunya no seguís dins d'aquest "bell" i "històric" país.





"Espanya és un gran país i hauria de seguir unit", ha afirmat Trump, en una roda de premsa conjunta a la Casa Blanca amb Rajoy, després d'un dinar de treball en què han repassat les relacions bilaterals. De fet, ha dit que Mariano Rajoy li ha transmès que no es va a votar el referèndum d'independència aquest diumenge.





En ser preguntat si dóna suport a la actuació de l'Executiu espanyol davant el desafiament secessionista obert a Catalunya, Trump ha assegurat que els Estats Units té relacions amb Espanya, un "gran país" que ha de "seguir unit" com porta "passant segles".





A més, ha dit que el president espanyol li ha traslladat que "no van a votar" diumenge a Catalunya i ha afegit que "la gent", en allusió als catalans, "s'oposa a això". "Jo per la meva banda, l'única cosa que puc dir és que m'agradaria que Espanya segueixi unida", ha emfatitzat.





El president dels Estats Units opina que, "sens dubte", els catalans "estimen el seu país, estimen Espanya" i no creu que es vagin a anar. I de nou ha afirmat que ell el que vol és "una Espanya unida". "I parlo com a president dels Estats Units, algú que té un gran respecte pel seu president i el seu país", ha postillat.





Al seu entendre, el poble de Catalunya "hauria de quedar-se a Espanya". "Crec que seria una tonteria no fer-ho així, que segueixin dins d'aquest bell país, un país històric", ha exclamat el mandatari americà.





UN DISBARAT UNA DECLARACIÓ UNILATERAL





Per la seva banda, el cap de l'Executiu ha recalcat que en aquest moment "tothom sap que no es pot celebrar" el referèndum a Catalunya i ha cridat al Govern català a tornar "al sentit comú i acabar amb aquesta història" que, segons ha dit, "l'únic que fa és generar tensió" i "no aporta res de bo" al conjunt dels ciutadans.





En ser preguntat si tem una declaració unilateral d'independència i què faria el seu Govern en aquest cas, Rajoy ha assenyalat que aquest pas ho hauria de "prendre o no" el Parlament català, però seria "un disbarat". Per això, ha defensat que no se segueixi endavant amb el referèndum perquè no hi ha ni junta electoral, ni paperetes ni persones a les taules.









Segons el president del Govern, el que pot haver és "enrenou" i "soroll", però no un "referèndum vàlid, democràtic i amb un mínim de garanties". Per tot això, ha insistit que el "sensat i raonable" és tornar a la legalitat i al dia següent es produeixi "el pas a una nova etapa en què prevalgui el diàleg, la democràcia i el sentit comú".









LLUITA ANTITERRORISTA





Ambdós mandataris han apostat per treballar junts contra el terrorisme i per defensar la llibertat, la democràcia i aconseguir creixement econòmic, durant la breu salutació davant els periodistes en el Despatx Oval.





Trump ha destacat especialment la implicació d'Espanya en la lluita contra el terrorisme i ha subratllat que els Estats Units treballarà de forma "molt estreta" amb el país en aquesta matèria. "Comparem notes i informació d'Intelligència i estem molt, molt units en aquesta lluita", ha indicat.





"Serem molt, molt contundents en el terrorisme, com heu vist. Hem tingut un èxit enorme a Orient Pròxim i l'Iraq i Síria en termes d'Estat Islàmic i en termes del que hem fet per lliurar-nos d'aquesta amenaça", ha explicat Trump.





Igualment, han abordat qüestions com la democràcia i el creixement econòmic, i sobre aquest últim aspecte el president estatunitenc ha destacat els "nou mesos especialment bons" en les relacions comercials entre tots dos països. "Espanya és un país especial amb gent especial. És un honor tenir-lo entre nosaltres", ha conclòs Trump.





CREIXEMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ





Per la seva banda, Rajoy ha agraït al seu amfitrió que hagi "satisfet d'atencions" a la delegació espanyola i ha destacat la "excellent" situació de les relacions bilaterals, amb unes relacions comercials que "no fan més que augmentar" i forts nivells d'inversió entre els països. També ha destacat la "bona collaboració" de tots dos en matèria de defensa i de lluita contra el terrorisme.





"Espero que la visita serveixi per aconseguir el seu objectiu, que segueixi havent-hi creixement econòmic i ocupació, que els nostres pobles cada vegada s'entenguin més i millor i que seguim treballant en defensa de la llibertat i de la democràcia i dels drets de tots els ciutadans, sobretot contra el terrorisme", ha dit per la seva banda Rajoy.





REUNIÓ PREVISTA





La visita de Rajoy a Washington, que s'està planejant des de la primera conversa telefònica que van mantenir tots dos, es produeix finalment en vigílies de l'1 d'octubre, la data en la qual la Generalitat de Catalunya pretén celebrar un referèndum independentista illegal.





L'avió en què viatjava Rajoy va aterrar aquest dilluns a les 19.10 hores (la 1.10 hores a l'Espanya peninsular) a la base aèria d'Andrews, segons han informat fonts oficials. Rajoy es va dirigir des d'aquí a la Blair House (Casa Blair), on s'allotjarà la delegació espanyola.





El president espanyol, a l'arribar a la Casa Blanca, ha signat al llibre d'honor i ha mantingut una trobada d'uns 15 minuts amb Trump al Despatx Oval. Posteriorment, tots dos han gaudit d'un dinar de treball, després del que han comparegut en una roda de premsa conjunta.





SUPORT A L'ESTAT ESPANYOL





Aquest diumenge, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va assegurar que el secretari de Defensa dels Estats Units, James Mattis, li va transmetre "un missatge molt clar de suport a l'Estat espanyol ia la defensa de la democràcia" durant la seva trobada al XXII Fòrum Espanya-Estats Units del cap de setmana.





Amb tot, fonts de Moncloa asseguren que la situació de Catalunya no està a l'agenda de la trobada amb Trump i que, a més, tots els socis internacionals d'Espanya tenen des de fa temps una posició clara i sense fissures, en el sentit que es tracta d'un assumpte intern d'Espanya que s'ha de tractar amb respecte a la llei i al marc constitucional espanyol.





I a més, destaquen que aquesta visita és molt important en si mateixa, per l'envergadura de les relacions bilaterals, així que transcendeix de bon tros la conjuntura actual a Espanya. A Moncloa consideren "excellent" el tracte que el Govern dels EUA va donar a la delegació espanyola: allotjament a Blair House, la residència oficial dels convidats del president; signatura en el llibre d'honor, reunió al despatx oval, dinar de treball i posteriorment roda de premsa conjunta dels dos mandataris.





A diferència del que és habitual en visites d'aquest tipus, en aquesta ocasió Rajoy viatja a Washington només ha pogut reunir-se amb Trump a la Casa Blanca, no té res més a agenda i estarà de tornada a Madrid el dimecres.





La prioritat de la cita són les relacions bilaterals, polítiques, econòmiques, comercials i de defensa. Rajoy ja va visitar la Casa Blanca al gener de 2014 per reunir-se amb Barack Obama, però en el Govern destaquen que, mentre llavors Espanya estava iniciant la seva sortida d'una greu recessió, ara l'economia creix a taxa superiors al 3 per cent.





Al costat del creixement econòmic, el Govern espanyol es presenta a Washington amb el 'actiu' d'una relació bilateral en matèria de Defensa que és molt valorada a Washington i que inclou la cessió de l'ús de les bases de Rota (Cadis) i Morón (Sevilla ). Espanya, com tots els membres de l'OTAN, manté el compromís d'elevar fins al 2 per cent del PIB la despesa en defensa en l'horitzó 2024, una petició en què ha insistit molt el Govern nord-americà.

Llegeix més sobre aquesta trobada a PressDigital.