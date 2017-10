Sánchez, sobre Catalunya: "De què serveix un Govern que delega les seves funcions en els tribunals?"

El secretari general del PSOE al Senat.





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamat "prudència" davant la situació que s'està vivint a Catalunya perquè és bona per a tothom, incloent al fiscal general de l'Estat José Manuel Maza i el Govern.

En la seva intervenció davant els diputats i senadors socialistes reunits al Senat, Sánchez s'ha preguntat també "de què serveix un Govern que delega les seves funcions en els tribunals", que és, al seu parer, el que està passant davant l'organització del referèndum d'independència l'u d'octubre.

"Els jutges compleixen amb el seu deure, però aquesta crisi només tindrà solució si els polítics compleixen també amb el seu treball i deure, dialogar, negociar, trobar pacte en el conjunt de la societat catalana", ha afegit.

El dirigent socialista ha afegit que davant d'aquest panorama, el PSOE no acceptarà una política de blocs i no se situarà ni a l'anomenat costat constitucionalista, pel qual advoca Ciutadans (aliança PP-PSOE-Cs), ni el que impulsa Podem per aïllar al PP.

