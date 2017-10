Els Mossos localitzen dos cadàvers dins del pantà de Susqueda

Imatge d'arxiu del dispositiu de recerca dels Mossso d'Esquadra al pantà de Susqueda.





La Unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra ha localitzat dos cadàvers al pantà de Susqueda i s'han iniciat els protocols per identificar-los, han informat en un apunt al seu compte de Twitter. Segons font policials, són un home i una dona.





Des del 26 d'agost, la policia catalana està buscant dos joves desapareguts: Paula MP, de 21 anys, i Marc HL, de 23, que van anar a practicar caiac aquest cap de setmana i dels que la seva família no tenia notícia des del dia 24.





El pantà ha estat rastrejat des de llavors en diverses ocasions pels bussejadors dels Mossos d'Esquadra, els Bombers de la Generalitat i la Guàrdia Civil.





L'1 d'agost un gos va detectar un rastre dels dos joves, però des de llavors no havia transcendit cap altra troballa de rellevància. El dilluns 28 d'agost s'havia localitzat l'Opel Zafira en què viatjava la parella amb tota la seva documentació, estris i diversos escrits, així com el caiac desinflat, on hi havia diverses pedres, el diumenge 27.





Els joves van ser vistos per les seves famílies per última vegada el dijous 24 d'agost, i l'última imatge que es té d'ells és una captura d'un caixer automàtic de la Cellera de Ter (Girona) que va ser difosa per Mossos al seu Twitter.