"A por ellos", així acomiaden a tota Espanya als Guàrdia Civils que van rumb a Catalunya

A Huelva es va acomiadar a la Guàrdia Civil a crits de 'A per ells' i amb banderes d'Espanya.





Membres de la Guàrdia Civil de tot Espanya estan sent destinats aquests últims dies cap a Catalunya per reforçar el ja ampli dispositiu policial amb la mirada posada en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre.

Les sortides dels cossos de policia des de diverses ciutats com Còrdova, Sevilla, Huelva o Cadis s'han vist acompanyades per alguns grups de ciutadans que han acompanyat la seva marxa. Les partides, a més, han tingut com a melodia de fons diversos càntics a favor de la Guàrdia Civil, amb proclames patriòtiques i missatges a favor de la unitat d'Espanya.

Així, s'han pogut sentir crits com 'Visca Espanya' o 'Viva la Guàrdia Civil' han marcat el comiat dels efectius de diversos grups com la Unitat de Prevenció i Reacció (UPR) de la Comissaria Provincial de Còrdova oa la Comandància de Sevilla, on s'han pogut escoltar càntics de "a por ellos" a la sortida dels cotxes policials.





Les escenes també han tingut com a protagonistes les banderes espanyoles. Diversos ciutadans les han onejat al mateix temps que es rendia tribut als cossos policials com herois encoratjats i victorejats abans de marxar.