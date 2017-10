El president del CAC imposa el seu vot per evitar sancions a TV3 per la publicitat de l'1-O

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha descartat iniciar expedients administratius que podrien derivar en multes per l'emissió d'anuncis, continguts institucionals i de propaganda del referèndum de l'1 d'octubre, han informat fonts de l'organisme regulador.





La mesura resulta contrària al dictamen del Tribunal Constitucional en el qual s'especificava clarament que no es podia difondre propaganda sobre el referèndum il·legal que proposa el Govern de la Generalitat. A més el text va ser lliurat al mateix director de TV3, Vicent Sanchís. Però el CAC ha semblat fer cas omís, fins i tot no fer cas a la meitat dels seus membres.





El Ple del Consell ha aprovat, amb tres vots a favor, tres en contra i un de qualitat del president Roger Loppacher, abstenir d'incoar i tramitar accions administratives contra prestadors que emetin anuncis i continguts de l'1-O, després dels advertiments rebuts per responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).





Així, finalment ha estat la veu d'un dels membres el que ha acabat inclinant la balança a favor de la inacció per part d'un organisme que no només pretén mantenir-se neutral sinó que no fa cas un text legal, emparant-se precisament en el mateix.





De fet, Eva Parera i Carme Figueras , ambdues membres del Consell, recorden al president ia l'ens que el text del TC no treu potestat al CAC per poder emetre informes administratius, de manera que mostren el seu "desacord" en forma de vot particular.





L'informe del CAC defensa que, donada la situació, "seria convenient que el Consell, en aquest moment, evités la incoació i posterior tramitació d'un procediment administratiu" contra prestadors del seu àmbit competencial que emetin publicitat o propaganda incomplint l'advertiment del Tribunal Constitucional (TC).





En el document, s'acusa a l'organisme de no complir amb el seu deure i mostren la seva "preocupació per la inactivitat continuada del CAC" malgrat les reiterades peticions que han emès les dues conselleres.





ACORD DISPAR





L'acord del Consell s'ha pres a la llum l'Informe de l'Àrea Jurídica sobre l'anàlisi en l'àmbit competencial del CAC que argumenta una "eventual vulneració de la prohibició derivada del principi 'non bis in ídem'", que busca evitar que un mateix fet resulti sancionat més d'una vegada.





El document també constata que hi ha una prevalença de l'actuació penal iniciada sobre les actuacions administratives, que podria portar a terme l'organisme regulador.





Però, Parera i Figueres, juntament amb Daniel Sirera Bellés, han plantejat que atenent als ordres judicials emeses calia requerir la CCMA al cedeix de l'emissió, "amb caràcter immediat", l'anunci 'instruccions per votar l'1-O' que actualment segueix en antena a TV3 i Catalunya Ràdio, així com comunicar-ho urgentment als mitjans.





El CAC també ha explicat que treballa en un informe sobre la informació política i les tertúlies entre l'11 de setembre i el 3 d'octubre a causa dels "fets excepcionals" que tenen lloc en el panorama polític de l'esmentat període.