La Síndica de Barcelona va advertir d'infraccions en l'obrador que va explotar a Marina

La Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha explicat que va alertar en una resolució del 30 de novembre 2012 de incompliments i infraccions en el forn situat entre els carrers Marina i Ausiàs March, en el qual es va produir una explosió que va deixar 21 ferits el passat 16 de setembre.





En un comunicat, Vilà ha dit que "en cap cas" afirma que l'explosió tingui res a veure amb les infraccions d'anys anteriors, però ha expressat que vol posar èmfasi en la necessitat que les actuacions municipals facin complir la normativa i siguin diligents per evitar mals majors.





La reclamació que va rebre la Síndica era per falta de resolució del Districte de l'Eixample davant els problemes de soroll, fums, olors, calor i riscos per a la salut provocats per l'obrador, i la primera queixa contra el local que va rebre el consistori és del 26 de juliol de 2004.





Segons Vilà, els serveis i autoritats municipals no van utilitzar de manera "diligent i consistent" els instruments tecnicoadministrativos al seu abast per garantir el compliment de la normativa.





La Síndica ha assegurat que, segons el Districte, no es van detectar problemes de salubritat, d'olors ni de fums, ni deficiències greus amb la instal·lació elèctrica, encara que l'estructura del local estava "afectat parcialment" per humitats del pis superior.