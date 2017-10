Un estudi obre la porta a millorar els analgèsics per tractar el dolor articular

Investigadors de la Universitat de Granada (UGR) lideren un nou estudi en ratolins amb artritis que demostra que les neurones que intervenen el dolor articular són diferents de les que hi el dolor cutani (a la pell), obrint amb això les "portes al desenvolupament de millors analgèsics per tractar el dolor articular".

Les alteracions funcionals que presenten els pacients amb artritis afecten la seva qualitat de vida, dificultant tasques quotidianes com obrir un pot, agafar una tassa o el raspall de dents, llegir el diari o tallar un tros de pa amb un ganivet.





Aquesta disminució en la funció física dels pacients artrítics es pot quantificar en les consultes de reumatologia mitjançant el mesurament de la força d'agafada del membre afectat. La disminució en la força d'agafada guarda una proporció directa tant amb la progressió de la malaltia com amb el dolor que pateix el pacient, ja que tots dos estan íntimament relacionats, segons informa en una nota la UGR.





Aquest estudi liderat per científics de la Universitat de Granada, juntament amb l'empresa farmacèutica Esteve i l'Institut Teófilo Hernando de R + D del Medicament, demostra que la força d'agafada pot ser utilitzada en ratolins amb artritis per a l'avaluació d'analgèsics, i que les neurones sensorials que intervenen aquest tipus de dolor són diferents de les que hi el dolor cutani, de manera que els fàrmacs que produeixen analgèsia en el dolor cutani no necessàriament ho han de produir en el dolor articular.





"Aprofundir en aquest tipus d'estudis podria donar lloc al desenvolupament d'analgèsics millors, dirigits específicament a alleujar el dolor articular", afirma el director d'aquest treball, l'investigador del departament de Farmacologia i Institut de Neurociències de la Universitat de Granada Enrique J. Cobos del Moral.





Aquest treball de recerca ha estat possible gràcies al Programa de Reincorporació de Doctors del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la UGR.