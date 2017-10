Un estudi assegura que la felicitat contribueix a tenir un millor estat de salut

El nivell de satisfacció de les persones amb la seva pròpia vida influeix més sobre la salut que les emocions que experimenten en el seu dia a dia, segons un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), i recolzat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





L'estudi, que es va basar en testimonis de persones amb diferents nivells d'ingressos en nou països, i ha estat publicat a 'Globalization and Health', també conclou que les emocions negatives tenen un major pes sobre la salut que les emocions positives.





Després entrevistar més de 50.000 persones de nou països, el que segons els autors constitueix una de les fortaleses de l'estudi en tractar de països amb diferents nivells d'ingressos, argumenten que la felicitat contribueix a tenir un millor estat de salut.





L'estudi va avaluar dos components de la felicitat: la felicitat avaluada (com d'satisfeta està una persona quan pensa sobre la seva vida), i la felicitat experimentada (freqüència i intensitat de les emocions positives i negatives que sent una persona en el seu dia a dia) . Així, els resultats van mostrar que la felicitat està relacionada amb la salut després de controlar l'efecte d'altres factors com el sexe, l'edat, el nivell educatiu, el nivell d'ingressos, l'estat civil i el lloc de residència.





"La majoria de l'evidència disponible fins al moment provenia de països d'ingressos alts, principalment europeus i dels Estats Units, però nosaltres hem trobat que aquesta relació també es dóna en països de menors ingressos d'Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Això és important si tenim en compte que el 85% de la població mundial viu en països d'ingressos mitjans i baixos ", afirma Marta Miret, primera autora de l'article.





Segons els investigadors, aquests resultats posen de manifest que per millorar la salut d'una població no només és necessari elaborar polítiques sanitàries. "També és important realitzar intervencions que ajudin al fet que les persones se sentin més satisfetes amb les seves vides i que passin menys temps realitzant activitats que els fan experimentar menors nivells de felicitat, com disminuir el temps que dediquen els ciutadans als desplaçaments", ha afegit .





Això implicaria que, continua l'experta, "el sector sanitari pot col·laborar amb altres sectors com el sector cultural, d'infraestructures o de planificació urbana per tal de contribuir a una millor salut de la població".