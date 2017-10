Els Mossos traslladen al fiscal que l'ordre de tancar col·legis generarà desordres públics

Els Mossos han rebut la ordre de precintar els col·legis electorals abans de dissabte.





El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, assisteix aquest dimecres a la reunió de la fiscalia juntament amb els alts comandaments dels altres cossos policials i el tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, l'encarregat de coordinar les actuacions per impedir l'1 d'octubre.

La reunió té lloc després que els Mossos van rebre aquest dimarts l'ordre de precintar els col·legis electorals abans de dissabte. Els comandaments de la policia catalana creuen que la mesura pot generar conflicte, i així ho han fet constar.

Els màxims comandaments del cos s'han reunit aquest dimarts a la tarda per analitzar la instrucció i han dit que, malgrat que sempre han acatat les ordres de la fiscalia, les últimes directrius per impedir l'1-O podrien desembocar en greus problemes d'ordre públic.

VOLEN PROVOCAR ACTES VIOLENTS

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, per la seva banda, ha acusat el govern espanyol de voler provocar actes violents a Catalunya amb la instrucció de la fiscalia.

"Aquesta instrucció, tal com es planteja, precintant les escoles i preveient una actuació tan acurada, i tal com està prevista, creiem que respon a aquesta voluntat, que ja ha expressat el govern per altres instàncies, que aquí es produeixin actes violents".

INSTRUCCIONS DE LA FISCALIA

El ministeri públic vol que els Mossos vagin a les escoles i als instituts divendres, quan s'acabin les classes, per prendre'n el control, i, si cal, se'n quedin les claus. No s'adreça només a les escoles i als instituts, sinó a qualsevol dels 2.000 centres de votació que la Generalitat ha previst per diumenge.





La instrucció precisa que caldrà desallotjar i identificar les persones que hi pugui haver al lloc i confiscar tot el material vinculat a la votació, "sobretot urnes, equips informàtics, paperetes i documentació o propaganda electoral".