Gairebé el 60% d'avis pren fàrmacs per excés o per defecte

Preocupació entre els metges per la gent gran.





El 58,1% persones de més de 70 anys rep una teràpia farmacèutica potencialment inadequada per excés o per defecte, la majoria per excés, segons apunta un treball del Grup de Recerca en Terapèutica en Atenció Primària (Gretap) de l'Idiap Jordi Gol.





Segons ha informat l'institut aquest dimarts en un comunicat, l'estudi Startrec es basa en un confrontació de dades amb els criteris de l'eina europea 'Stop/Start', que situa en una llista fàrmacs que cal evitar i en una altra, les omissions potencials a la llum de diferents escenaris clínics.





L'estudi s'ha fet en l'àmbit d'Atenció Primària de la Regió Sanitària de Lleida i inclou a 45.408 pacients d'una mitjana de 79,9 anys que van ser assistits almenys una vegada durant l'any 2012.





Els resultats assenyalen que la prescripció potencialment inadequada augmenta amb l'edat i amb la suma de medicaments prescrits, que és més freqüent en pacients ingressats en centres geriàtrics i en els atesos a domicili.





ERRORS FREQÜENTS





Generalment està relacionada amb l'ús de benzodiazepines, antiinflamatoris no estroideos i protectors gàstrics per excés o per omissió, amb tractaments per a l'osteoporosi, antiagregants, fàrmacs per reduir el colesterol, tractament per a la diabetis i per a la prevenció cardiovascular.





Per a la metge del Centre d'Atenció Primària (CAP) Primer de Maig de Lleida i investigadora principal, Inés Cruz, cal identificar la prevalença, el context i les característiques principals de la prescripció potencialment inadequada a partir de dades clíniques per poder posar remei a la situació.