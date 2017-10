CriteriaCaixa deixa d'estar sota la supervisió del BCE

CaixaBank es desconsolidiza de CriteriaCaixa.





El Banc Central Europeu (BCE) ha comunicat aquest dimarts la desconsolidació a efectes prudencials de CaixaBank a CriteriaCaixa --participada al 100% per la Fundació Bancària La Caixa-, en considerar que CriteriaCaixa ja no exerceix el control o una influència dominant sobre el banc i, en conseqüència, ja no és la seva empresa matriu.

Segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), CaixaBank ha passat a ser l'empresa matriu del conglomerat financer integrat per les entitats del grup que tenen la condició de regulades.





Així mateix, Criteria ha informat també a la CNMV que, després de constatar la pèrdua de control sobre CaixaBank, el BCE ha pres la decisió per la qual Criteria deixa d'estar sota la seva supervisió i deixa de ser considerada societat financera mixta de cartera i entitat obligada d'un conglomerat financer, i no se li requereix complir amb els requisits de capital que preveu la normativa.





DESCONSOLIDACIÓ





El maig de l'any passat, CaixaBank i Criteria van expressar la seva intenció de complir les condicions establertes pel BCE per desconsolidar dels comptes de la segona a CaixaBank, de la qual controlava el 56,8%, abans de finalitzar l'exercici 2017.





Criteria va realitzar aquest anunci després de rebre la resposta del BCE a una consulta plantejada per la mateixa entitat sobre les condicions en què es produiria la pèrdua de control de CaixaBank de manera que aquesta pèrdua impliqués la desconsolidació d'aquesta última a efectes prudencials.





En la seva resposta, el BCE va informar de les condicions en què consideraria que Criteria hauria deixat d'ostentar el control de CaixaBank a efectes prudencials.





Entre les condicions figurava que els drets polítics i econòmics de Criteria en CaixaBank no sobrepassin el 40% dels drets polítics i econòmics.





La reducció haurà de permetre l'entrada de nous inversors en l'estructura accionarial de CaixaBank, sense que això afecti la transacció de permuta d'actius amb el banc.





A més, els consellers dominicals de Criteria a CaixaBank no han de sobrepassar el 40% del total de consellers, i aquesta mateixa estructura s'haurà de respectar en les comissions rellevants del consell.