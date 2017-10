Arrimadas demana la dimissió del síndic de Greuges per defensar Puigdemont

Arrimadas tensa la corda de la crispació a Catalunya.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha acusat el síndic de Greuges, Rafael Ribó, de defensar al procés independentista i al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha afirmat: "Li he demanat, per favor, que consideri la seva dimissió, perquè em sembla absolutament incompatible ser defensor del Poble, síndic de Greuges, i comportar-se com el defensor del 'Procés".

"Em sembla increïble que el síndic de Greuges no hagi dit res, amb la mateixa contundència amb què parla de la Fiscalia, sobre l'ús il·legal de les dades personals dels catalans", ha afirmat Arrimadas en declaracions als mitjans després de reunir-se amb Ribó.





Ha assegurat que, a més de vulnerar els drets dels ciutadans representats per l'oposició, a Catalunya hi ha hagut una vulneració del reglament jurídic, de l'Estatut i de la Constitució.





Ha admès que el síndic l'ha rebut amb celeritat després de la seva petició d'una reunió, i ha afegit que en la trobada li ha demanat que recapaciti perquè, ha considerat, no compleix amb la seva obligació de "imparcialitat".





En ser preguntada per la instrucció de la Fiscalia perquè els Mossos d'Esquadra precintin els col·legis electorals, ha afirmat que no valora decisions jurídiques concretes que pretenen "evitar el cop a la democràcia que vol fer el president Puigdemont", pel que ha dit que no li sorprèn que la justícia actuï.