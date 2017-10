El Barça, a per la vuitena victòria consecutiva a Lisboa

Messi i Suárez en l'entrenament previ al partit - @FCBarcelona_cat





El FC Barcelona ho té tot preparat per a l'enfrontament d'aquest dimecres a les 20.45 a l'estadi José Alvalade de Lisboa, on s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal en la segona jornada de la fase de grups de la Champions.





Els de Valverde arriben amb una dinàmica molt positiva, ja que han guanyat set partits consecutius, estan líders en solitari a la lliga i tenen la plantilla pràcticament al complet i amb molt bona moral.





En aquest sentit, Valverde s'ha sincerat, ja que "en altres equips en què he estat era més complicat guanyar tants partits seguits, les estadístiques a vegades són més dels jugadors que tens que no l'entrenador. Les estadístiques cal saber llegir-les i no et garanteixen guanyar al futur".





Pel que fa al rival, el 'Txingurri' creu que és un equip "molt fort", amb "una gran temporada l'any passat, ara ha començat molt bé, un empat i sis victòries en Lliga, va guanyar a Grècia, es desplega molt bé a la contra, encara que també li agrada dominar, molt bons jugadors exteriors i molt ràpids".





Per la seva banda, el lateral portuguès del Barça, Nelson Semedo, exjugador del Benfica, màxim rival de l'Sporting, ha reconegut que "és un gran equip, fort i sòlid, que ha fet un gran inici de temporada i va guanyar l'Olympiacos. No serà fàcil".





Al costat oposat, l'entrenador de l'Sporting, Jorge Jesus, no vol que un equip de l'envergadura que té el Barça pugui distreure als seus futbolistes.





"Sabem que ens enfrontarem a un dels millors equips del món. Al meu entendre, el que millor juga en joc posicional. Amb tot, si vols estar a la Champions has de competir davant els millors i no et pots preocupar molt per això".





El francès que va jugar al Barça, Jeremy Mathieu, ha reconegut que "és especial retrobar-se amb el Barcelona, club on vaig estar tres anys. Són favorits, però donarem el màxim. Volem guanyar perquè estem a casa".