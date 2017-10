El PDeCAT descarta que després de l'1-O hi hagi una declaració unilateral d'independència

Important anunci des del PDeCAT.





El diputat al Congrés i coordinador dels parlamentaris del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha descartat que, si diumenge que ve guanya el sí en el referèndum independentista de Catalunya, pugui produir-se una declaració unilateral d'independència, i ha explicat que el que hi haurà serà "un procés constituent" de la República catalana que es prolongarà, com a màxim, durant un termini de sis mesos.

En una entrevista a Onda Basca, recollida per Europa Press, Xuclà ha manifestat que, a partir de l'1 d'octubre, cal "aplicar de forma irreversible" el resultat del referèndum, i, en cas que hi hagi un no, hi haurà eleccions autonòmiques.





Si guanya el sí a la independència, amb més del 50% dels vots, ha afirmat que el Parlament de Catalunya "ha de ser lleial" i anar a un procés constituent de la República catalana en un termini màxim de sis mesos. En aquest sentit, ha apuntat que no hi haurà una declaració unilateral immediatament després de la consulta, sinó que el que "cal fer és aplicar els resultats".





"La declaració unilateral estava prevista al programa de Junts pel Sí a l'any 2015, quan no havíem incorporat l'opció de celebrar un referèndum", ha explicat.





POLICIA DEMOCRÀTICA





Jordi Xuclà ha assegurat que "hi ha una gran determinació per part de molts ciutadans de Catalunya perquè es pugui votar i el dispositiu està perfectament organitzat per part del Govern de la Generalitat". En aquest sentit, ha assenyalat que no s'han complert "els pronòstics apocalíptics" que el 'Procés' "anava a caure". "No es poden posar portes al camp", ha afegit.





Segons la seva opinió, l'Executiu del PP ha triat només la via policial per intentar "fer això impossible", però "és una via equivocada". A més, ha assenyalat que "el 'a per ells', no pot ser mai la solució democràtica a la qüestió plantejada".





Sobre el fet que els Mossos d'Esquadra se'ls hagi ordenat impedir el referèndum, el diputat del PdeCAT creu que la policia actuarà "amb proporcionalitat". Per això, considera que, "si la mobilització és molt important i molt pacífica, també haurà d'actuar d'acord amb els principis d'una Policia democràtica". "Hi ha un principi de proporció en el compliment de les ordres, però també de prendre en consideració el que té davant", ha indicat.





En tot cas, ha descartat que hi pugui haver "un escenari alternatiu" al referèndum de l'1 d'octubre. "Hem de concentrar les energies diumenge que ve i, a partir d'aquí, veurem com es desenvolupa el diumenge", ha indicat.