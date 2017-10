El TSJC manté al càrrec d'Interior com a coordinador dels Mossos davant el referèndum il·legal

Diego Pérez dels Cobos va assumir per mandat del fiscal general de Catalunya la coordinació de les actuacions policials per impedir el referèndum.





El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat la petició de la Generalitat que se suspengui l'ordre que un càrrec de la Secretaria d'Estat de Seguretat -el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos- assumeixi la coordinació dels Mossos d'Esquadra a l'operació contra el referèndum de l'1 d'octubre.

En un acte, la Secció Quarta de la Sala Contenciosa del TSJC ha conclòs que no hi ha lloc a la sol·licitud de suspensió que la Generalitat havia demanat com a mesura cautelaríssima, ja que només podria acceptar-se d'existir una "incompetència manifesta", cosa que considera que no es dóna en aquest cas.

Pérez dels Cobos -director del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior- va assumir per mandat del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, la coordinació dels Mossos, Policia Nacional i Guàrdia Civil en les actuacions relacionades amb el referèndum l'1 d'octubre, suspès pel Tribunal Constitucional.

Romero de Tejada va demanar que el Ministeri d'Interior assumís la coordinació dels Mossos perquè, juntament amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, mantinguin l'ordre públic i evitin la comissió de delictes relacionats amb l'organització de l'1-O.

Fonts d'Interior van explicar que la funció de Dels Cobos no és la d'exercir de comandament únic, ja que els Mossos, la Policia i la Guàrdia Civil mantenen els seus caps, encara que ara coordinades en aquelles actuacions que s'hagin d'adoptar per frenar el referèndum.

Els Mossos ja van mostrar davant la Fiscalia el seu desacord amb aquesta ordre al·legant que la policia catalana havia anat complint els encàrrecs previs del fiscal sobre el referèndum i que el comandament únic constituït no està justificat amb les lleis vigents.

Per tot això, el més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero, instava a Fiscalia a que la coordinació de comandaments policials sobre l'1-O es fes en la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya, supeditada a la Junta de Seguretat de Catalunya, la qual que suposaria, segons ell, que tots els cossos es coordinin sense perdre competències.