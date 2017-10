L'Audiència Nacional investigarà als manifestants independentistes per sedició

La jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha admès a tràmit la denúncia presentada per la Fiscalia contra les persones que van participar en les protestes de Catalunya del 20 i 21 de setembre a l'entendre que els fets poden ser constitutius de delicte de sedició per anar "dirigits a trencar l'organització territorial de l'Estat ".





La magistrada de l'Audiència Nacional acorda lliurar ofici a la Guàrdia Civil perquè elabori l'atestat sobre les actuacions, segons exposa en un acte en el que entén que la competència de la seva investigació és d'aquest òrgan pel fet que la manera en què es van produir els fets podria atemptar contra els béns jurídicament protegits i contra l'actual forma de govern.





Considera que les concentracions ocorregudes aquests dies a les portes de la Conselleria d'Economia de la Generalitat després dels registres acordats pel Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona buscarien "intentar canviar il·legalment l'organització territorial de l'Estat i declarar la independència d'una part del territori "trencant" el principi de la unitat de la nació espanyola ".





Per això la titular del Jutjat Central d'Instrucció número 3, que estava en funcions de guàrdia en el moment es va registrar la denúncia del Ministeri Públic, assumeix la instrucció de la causa tot i que raona en l'acte que no tots els delictes de sedició amb caràcter general són competència de l'Audiència Nacional.





ELS ACTES DE LA ANC I ÒMNIMUM





"La descripció del delicte de sedició en el Codi Penal --recogido en l'article 544 i penat amb fins a 15 anys de presó-- encaixarà en les conductes materials descrites en el delicte contra la forma de govern si els actes s'executen amb el propòsit de canviar il·legalment l'organització de l'Estat ", diu la interlocutòria en què la jutge recorda que el bé jurídic que es protegeix és l'ordre públic entès com la pau i tranquil·litat a les manifestacions.





També es fa ressò de la denúncia, que signa el tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Miguel Ángel Carballo, en la qual s'assenyala a l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium per muntar a la Rambla un lloc per a voluntaris des d'on s'organitzaven els torns de relleu per a les concentracions davant de la Conselleria i exposa també que els voluntaris van fer un cordó davant l'edifici per evitar que la Guàrdia Civil es portés als detinguts.





IMPEDIR LA TASCA DELS AGENTS





La denúncia fa un relat dels fets ocorreguts la passada setmana i que van començar amb la concentració "d'una munió de persones" en els edificis que els agents estaven registrant "amb la finalitat d'impedir per la força als agents de l'autoritat el legítim exercici de les seves funcions i el compliment de les resolucions judicials ".





Igualment adverteix de la "existència d'un concert de voluntats entre persones o entitats, públiques o privades" que amb els seus actes van impulsar mobilitzacions o "moviments populars per imposar el referèndum independentista per la força de la intimidació".