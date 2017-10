Educació envia un requeriment a diversos col·legis per "utilització d'alumnes" en manifestacions

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha enviat un requeriment a la consellera d'Ensenyament de la Generalitat, Clara Ponsatí, per la "utilització d'alumnes" en actes de suport al referèndum il·legal de 1-O, amb una desena d'exemples, i li exigeix que "depuri responsabilitats" i "repari els drets conculcats".





L'escrit el signa el secretari d'Estat d'Educació, Formació Professional i Universitats, Marcial Marín, amb data del dimarts 26 de setembre, com a conseqüència de l'expedient obert el passat divendres 22 per l'Alta Inspecció Educativa.





"A l'empara del que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, es requereix al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a restaurar els drets conculcats i depuri responsabilitats entre els responsables, segons el que estipula la normativa bàsica referenciada, en virtut de les observacions assenyalades ", indica el requeriment.





El Ministeri d'Educació, després de sol·licitar un informe a l'alta inspecció, ha elaborat un document en el qual exposa a la consellera la normativa vigent, encapçalada per la Constitució Espanyola, la reforma d'Estatut de Catalunya, i inclou, entre altres textos legislatius, el Decret que regula la Inspecció d'Ensenyament. En aquest requeriment detalla alguns actes duts a terme en horari lectiu escolar d'alumnes menors, "sense prèvia autorització dels pares, ni comunicació prèvia al director".





COL·LEGIS ADVERTIDES





En concret, assenyala que en el municipi d'Olot (Girona), les direccions dels centres remetien un comunicat als pares dels alumnes per sol·licitar-los una autorització, de cara a participar en una manifestació davant l'Ajuntament de la localitat.





En aquesta circular figurava: "Durant aquests últims mesos ens han estat trepitjant, a nosaltres i als nostres drets (...) Per això necessitem que autoritzeu als vostres fills i filles si creieu que és important que ens sentim i defensem la democràcia i la llibertat . Ara més que mai hem d'estar junts ".





També cita el cas de la ciutat de Manresa (Barcelona), on la direcció del centre IES Lluís de Peguera va permetre que el professorat portés els alumnes a la Plaça Major per manifestar-se davant de la Comissaria de Policia.





D'altra banda, posa com a exemple la denúncia d'un pare de l'Institut Lacetània de Manresa (Barcelona) per l'actuació dels professors, que "van comminar els alumnes a sortir als carrers per enganxar a les parets de la localitat cartells pro referèndum a hores lectives ".





Sobre l'Institut de Sant Quirtze del Vallès (Barcelona), el Ministeri d'Educació assegura que en aquest es va poder veure a nens amb estelades nuades al coll ia altres penjant banderes independentistes de les parets, pintades de "missatges d'odi" contra Espanya.





En aquest mateix sentit, cita el cas d'alumnes i professors de tres instituts de Mollerussa (Lleida): el Terres de Ponent, La Serra i La Salle que s'havien concentrat a la plaça de l'Ajuntament en suport al referèndum il·legal. També que els alumnes de l'Institut Abat Oliva de Ripoll (Girona) van fer vaga i es van manifestar davant de l'Ajuntament, "sense prèvia autorització dels pares".





SENSE AUTORITZACIÓ





El departament de Méndez de Vigo sosté que la població de Tàrrega (Lleida), els professors i alumnes de diferents centres educatius de Secundària es van manifestar "sense autorització prèvia" als pares, mares o tutors, tallant la carretera a l'altura de l'Avinguda de Tarragona.





A la concentració convocada per les associacions independentistes Òmnium Cultural i ANC (Assemblea Nacional de Catalunya) el passat 21 de setembre davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el ministeri assegura que els ha arribat denúncies que van acudir a aquesta protesta alumnes menors d'edat de diferents centres educatius, com ara l'Institut Ernest Lluch (Barcelona), en el qual "el director va autoritzar als alumnes a manifestar-se en favor del referèndum".





El mateix va passar a l'escola Plà d'Avella, de Cabrera de Mar (Barcelona) on, segons Educació, els alumnes de 5è de Primària havien de recollir informació sobre el que va passar el 20 de setembre a Barcelona, amb material elaborat "amb intencions clarament polítiques pro-referèndum ".