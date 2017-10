Comín pren el control dels CAP a cuatre dies del referéndum

Comín es convertirà en responsable de donar un permís de quatre hores als treballadors sanitaris de l'1-O.





El conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, ha assumit la presidència de 29 consorcis i empreses públiques del sector sanitari amb majoria del Servei Català de la Salut (CatSalut) per garantir el dret a vot del personal sanitari en el referèndum del 1- O.





Ho han explicat fonts del departament, que han informat que entre les entitats figuren el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), el Banc de Sang i Teixits i l'Institut Català de la Salut.





També es troben consorcis com el de Terrassa, el del Maresme i la Selva, al Parc Taulí de Sabadell, del Parc Salut Mar, el Clínic de Barcelona, Vic, l'Anoia, Penedès i Barelona, entre d'altres.





D'aquesta manera, els treballadors sanitaris podran sol·licitar un permís de quatre hores per anar a les urnes, i el conseller Comín es convertirà en responsable i últim garant de l'esmentat dret.





Un dels casos és el del Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona), on la presidència passa a ser ocupada per Comín, en substitució d'Eusebi Cima, i s'ha cessat a Manuel Balcells, Concepció Cabanes, Modest Custodio, Lluís Franch i Pilar Magrinyà com a representants de la Generalitat al consell rector.





Passen a substituir el president del Servei Català de la Salut (CatSalut), David Elvira; el vicepresident, Josep Maria Argimon, a més de Francesc-Xavier Rodríguez i Eva Sánchez com a nous representants de la Generalitat.





A més, s'han substituït també les segones i terceres files dels esmentats òrgans amb alts càrrecs del departament en segones i terceres files, han informat inicialment fonts del PSC, que han atribuït el moviment a la votació que es produirà en 80 centres d'atenció primària (CAP).