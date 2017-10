La Fiscalia de Menors adverteix del risc de portar els nens

La Fiscalia de Menors ha advertit a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat que és responsable civil de la seguretat dels nens que pretenen anar a manifestacions o concentracions amb motiu de la convocatòria del referèndum de l'1 d'octubre, fins i tot encara que comptin amb autorització de seus pares o tutors.

Es tracta d'un ofici del fiscal de sala coordinador de Menors, Javier Huete Nogueras, i que ha estat remès a les fiscalies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona perquè aquestes els ho facin arribar a la Conselleria "davant les notícies aparegudes en alguns mitjans de comunicació "que menors d'edat estan sol·licitant en els seus respectius centres d'ensenyament autorització per no assistir a classe per tal de participar en manifestacions.





El Ministeri Públic avisa en el seu escrit a la Generalitat que "en l'exercici de les funcions de protecció que té legalment encomanades" davant la "possibilitat que els fets derivin en situacions de risc per als menors".





SEGUIMENT INDIVIDUALITZAT





Per això, reclama a la Conselleria que procedeixi a "portar a terme un seguiment individualitzat de cada cas", incoant per a això un "expedient de risc". A més, li demana que recordi als centres educatius sota la seva competència que "no se'ls eximeix d'obligacions de custòdia als menors".





"Requerir a la conselleria per tal que recordi als centres d'ensenyament sota la seva competència que, fins i tot quan comptin amb l'autorització dels pares, i amb més raó encara si no consta la mateixa, la comunicació de l'assistència de menors a concentracions o manifestacions no els eximeix de les obligacions de custòdia dels menors ", explica l'ofici.





També adverteix que el fet que els nens informin de la seva no assistència a classe "no és causa de justificació que eximeixi ni als pares o tutors ni als centres escolars de la responsabilitat civil pels danys materials o personals que puguin causar els menors o que poden causar-se als mateixos amb motiu de la seva participació en concentracions o manifestacions ".