El TSJC ordena precintar tots els locals públics per al referèndum il·legal

La jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) que instrueix la querella contra el Govern per l'1-O, Mercedes Armes, ha ordenat a Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional precintar les seus electorals de l'1-O i requisar el material vinculat al referèndum, com ja havia ordenat la Fiscalia Superior de Catalunya.





L'acte constata una "clara inobservança" dels querellats de successius pronunciaments del Tribunal Constitucional (TC) sobre el referèndum i també de resolucions de la pròpia jutge que ordenaven bloquejar webs del Govern sobre l'1-O.





"Aquestes cauteles han estat burlades" pel Govern creant webs semblants, on a més se subratlla que la consulta va a realitzar-se, i per això la jutge interpreta que el Govern pretén fer tot el possible per al vot de l'1-O.





La magistrada ordena impedir aquest objectiu del Govern "sense afectar la normal convivència ciutadana" i garantir que les altres administracions a Catalunya no es vegin afectades.





Això implica impedir que fins a l'1 d'octube es facin servir locals o edificis públics i llocs on es presenten serveis de caràcter públic per a la preparació del referèndum; també sense interferir en el seu funcionament normal.





Si en un d'aquests llocs es prepara el referèndum mentre hi ha serveis públics en marxa, s'hauran de tancar només les dependències que afectin a l'1-O; i també caldrà impedir el funcionament d'establiments públics amb logística de suport a la votació.





PRESS DE CONTROL





També demana a la Fiscalia Superior de Catalunya "cessar en les diligències, actuacions i instruccions", tot i que dóna suport que la situació fa necessari que tots els comandaments policials tinguin la coordinació i supervisió del Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat - -el fiscal ja havia ordenat la coordinació des del Ministeri de l'Interior--.





Aquest acte arriba l'endemà que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentés un requeriment a la mateixa jutge perquè ordenés a la Fiscalia catalana cessar la seva investigació sobre el referèndum i traslladar a l'autoritat judicial totes les actuacions.





Puigdemont allegava que el fiscal no pot posar els fets en coneixement del jutge i alhora "reservar-se la seva investigació al marge o en parallel al de l'òrgan judicial competent", mentre que la jutge constata en el seu acte que tota policia judicial depèn dels tribunals, dels jutges i també dels fiscals.