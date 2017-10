Tres interns del CIE de la Zona Franca denuncien agressions de la Policia Nacional

Tanquem a els CIE i el centre Iridia han presentat una denúncia signada per tres interns del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona per delictes de lesions i contra la integritat moral per part d'agents de la Policia Nacional, amb agreujant d ' "abús de superioritat i motivacions racistes", han informat en un comunicat.





Els fets van passar el dijous 21 de setembre durant un intent de fuga, després del qual, segons els interns, van ser conduïts a una sala --amb càmeres-- en la qual van apagar la llum, els van agredir i els van deixar tancats hores, i després els van portar individualment a lavabos en què no hi ha càmeres i en els cinc agents els van colpejar amb porres, segons ells.





Fonts policials ho han negat i han descartat que els agents els donessin un tracte degradant o vexatori, i han detallat que, en l'operatiu, alguns interns van ser ferits però atesos al lloc, mentre que set agents van haver de ser traslladats a centres sanitaris.