La Conferència Episcopal crida al diàleg a Catalunya dins el "respecte als procediments de la Constitució"

La Comissió Permanent de la Comissió Episcopal Espanyola ha fet una crida al diàleg davant la "greu" situació que es viu a Catalunya i ha demanat evitar decisions i actuacions "irreversibles" i de "greus conseqüències". A més, els bisbes s'ofereixen a col·laborar en favor d'aquest diàleg.

"Per fer possible aquest diàleg honest i generós, que salvaguardi els drets comuns de segles i els drets dels pobles que conformen l'Estat, cal que tant les autoritats de les administracions públiques, com els partits polítics i altres organitzacions, així com els ciutadans evitin decisions i actuacions irreversibles i de greus conseqüències, que els situï al marge de la pràctica democràtica emparada per les legítimes lleis que garanteixen la nostra convivència pacífica, i originen fractures familiars, socials i eclesials ", ha llegit el president de la Comissió Episcopal Espanyola , el cardenal i arquebisbe de Valladolid, Ricardo Blázquez.

La declaració institucional, aprovada per unanimitat de la Comissió Permanent del dimecres 27 de setembre, fa seus els "desitjos i sentiments" manifestats recentment pels bisbes amb seu al territori de Catalunya, que són "els autèntics representants de les seves diòcesis".





Els bisbes criden a l'oració pels que "en aquest moment difícil" tenen la responsabilitat en el govern de les diverses administracions pública de la gestió del bé comú i de la convivència social, per tal que tots siguin guiats per la "sensatesa i el desig de ser justos i fraterns "i amb responsabilitat avançar en el camí del diàleg i l'entesa, del respecte als drets ia les institucions i de la no confrontació, ajudant a que la societat sigui un espai de fraternitat, de llibertat i de pau .





"Com hem assenyalat els bisbes en una altra ocasió també difícil per a la nostra convivència democràtica i pacífica, és totalment necessari recuperar la consciència ciutadana i la confiança en les institucions, tot això en el respecte dels procediments i principis que el poble ha sancionat a la Constitució ", afegeixen.





Així, els bisbes citen al Papa Francisco per reclamar que és hora de saber com dissenyar una cultura que privilegia el diàleg com a forma de trobada, recerca de consensos i acords, però "sense separar-la de les preocupacions per una societat justa, amb memòria i sense exclusions ".





"En aquests moments greus, la veritable solució al conflicte passa pel recurs al diàleg des de la veritat i la recerca del bé comú de tots, com assenyala la doctrina social de l'Església", ha insistit Blázquez.