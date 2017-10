Els espanyols gasten 6.490 milions més en medicaments des de l'aplicació del copagament

La despesa que els espanyols destinen a pagar de la seva butxaca medicaments i altres productes mèdics a les farmàcies ha crescut en els últims anys, segons alerta la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de Comissions Obreres (FSS-CCOO), que calcula que s'han gastat 6.490 milions més des que el 2012 el Govern va canviar el sistema de copagament.





Així es desprèn de les conclusions de l'informe 'Anàlisi dels pressupostos sanitaris 2017' elaborat per aquesta organització sindical, el secretari general, Antonio Cabrera, demana al Ministeri de Sanitat "analitzar l'impacte que ha tingut aquesta mesura i tornar al sistema de copagament anterior a la reforma sanitària ".





El nou sistema que va posar en marxa la llavors ministra de Sanitat, Ana Mato, establia per primera vegada un copagament en funció de la renda per als treballadors actius i va obligar per primera vegada als pensionistes a pagar per les seves medicines (un 10%, amb topalls mensuals segons els seus ingressos) quan fins llavors les adquirien gratis. En canvi, va eximir del pagament als aturats de llarga durada.





Aquests canvis, segons CCOO, s'han reflectit en la despesa de les llars espanyoles en medicaments i productes mèdics peribles, que el 2011 va ser de 5.007 milions d'euros però que ja el 2012 (el nou model va entrar en vigor l'1 de juliol) la partida es va elevar a 5.868.000.





El 2013 es va elevar a 6.887.000 i, encara que en 2014 va baixar als 6.547.000, el 2015 va tornar a pujar fins als 7.216.000 d'euros.





"Aquest increment és conseqüència que hi ha uns diners que abans es gastava l'administració i ara s'ho gasten els ciutadans", ha apuntat Pau Caballero, secretari d'Estudis i INGESA de la FSS-CCOO i un dels autors de l'estudi, que xifra en 6.490 milions el que la mesura ha "costat" a la ciutadania, sumant l'augment de cada any respecte a "el que s'hagués gastat d'haver-se mantingut la despesa de 2011".





PRESSUPOSTOS IRREALS





L'estudi també ha analitzat els pressupostos sanitaris de les comunitats autònomes en els últims anys per constatar una "desigualtat entre despesa i inversió en totes les comunitats autònomes".





Així, han constatat que la sanitat s'està infra-pressupostant "de manera conscient" i quantifica aquesta diferència en el període 2010-2015 a 25.614.000 d'euros, amb només 6.000 milions de diferència entre el pressupost el 2015 i el realment gastat.





"El Tribunal de Comptes ja ha criticat durament que el pressupost de les comunitats autònomes no obeeix després a la despesa real, i això pot posar en risc la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut (SNS). No ho entenem llevat que sigui una martingala per justificar la despesa que fan ", ha criticat Cabrera.





D'altra banda, en analitzar les xifres pressupostàries de les comunitats relatives a 2017 observen que, encara que les partides destinades a despeses de personal i inversions reals tornen a créixer, encara no ha arribat a les xifres de l'any 2010. De fet, la retallada acumulat des aquest any es xifra en 28.693.000 d'euros, dels quals 8.620 correspondrien a personal i 7.194 a inversions.