Les persones amb discapacitat es manifesten contra les "retallades" del Govern en els centres especials de treball

Prop de 70 representants d'entitats de persones amb discapacitat han protestat davant l'oficina de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat al carrer Sepúlveda de Barcelona en contra de les noves convocatòries de subvencions dels Centres Especials de Treball (CET ) que afirmen que posen en perill la viabilitat dels centres i no cobreixen a 7.000 persones.





Han convocat la concentració les federacions Ecom --que aglutina 140 entitats-- i Fecect --65--, que han demanat que s'executi el mandat del Parlament sobre els CET fruit d'una moció parlamentària del PSC que instava a arribar a les subvencions del 50% del salari mínim interprofessional (SMI) per a persones amb discapacitat i del 75% per a persones amb especials dificultats.





El president de la Fecect, Julio Martínez, ha criticat que les subvencions només arriben al 50% per a persones amb especials dificultats, deixant a la resta fora.





Martínez ha lamentat que no s'ha convocat les subvencions a la qual la Generalitat es va comprometre per a setembre, el que llança a molts centres a una "situació crítica", ja que a l'octubre ha de realitzar-se el pagament de l'IVA i l'IRPF.





Les entitats han reclamat que es compleixi amb les subvencions del 50% per als discapacitats al CET i el 75% per als casos especials, com està legislat: "Mai ens ha arribat els recursos suficients per cobrir aquestes despeses", ha lamentat Martínez , que ha indicat que aquest any han quedat fora de les subvencions la meitat, 7.000 persones.





Des de l'entitat van posar un recurs davant el TSJC, però no s'ha acceptat a tràmit, i ha afegit que no han signat cap conveni amb la Generalitat i que no estan d'acord amb els que s'estan signant, per considerar-los insuficients





La Conselleria sí que va signar un conveni amb federacions grans com Dincat i Ammfeina SMC, així com amb AEES Dincat, Fòrum Salut Mental i Cetip.