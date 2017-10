Valverde sacrifica l'ADN Barça per guanyar a Lisboa

Messi bregant amb Mathieu.





Quan el Barça va fitxar al 'Txingurri' ja sabia al que s'atenia. L'extremeny ve d'un club com l'Athletic de Bilbao amb mentalitat de treball i de desgast físic. Més enllà del que tingui el Barça, que de per si t'obliga a tocar la pilota, Valverde no arriscarà en excés.





En aquest sentit, l'entrenador ha fet el correcte a nivell de 'mantenir egos' al partit d'avui, tot i que sacrifiqués el resultat i el joc, almenys en la primera part.





Amb un Sergi Roberto relegat al lateral dret -una altra vegada- en les últimes ocasions i amb l'estat de forma irregular de Deulofeu, el míster blaugrana ha sortit amb un 4-4-2 amb Roberto com a interior dret i Messi de mitja punta, deixant només a Suárez.





Amb dues línies de quatre t'assegures la disciplina i el desgast físic, però el joc s'ha vist molt ressentit, ja que el Barça no ha tingut cap profunditat i una expresivitat atacant pràcticament nul·la.



A més, la presència de Roberto al costat dret ha impedit les pujades de Semedo, que avui s'estrenava fora del Camp Nou com a titular.





Al final, atacava Suárez, que no està com per deixar-lo sol com a referència, Messi quan li donava la gana, Semedo el que podia i Jordi Alba quan podia, perquè no podia permetre donar-li la banda a Gerson Martins.





Tot això, al costat d'una nit nefasta de Rakitic, ha dibuixat un Barça inofensiu i extremadament caut.





De fet, el gol del Barça, de Coates en pròpia porteria, ha estat igual de lleig que el joc blaugrana aquesta nit: un xurro de traca i mocador. Suárez, que li enxampa la jugada un pas per davant de la pilota, treu el cap i la pilota va cap enrere, topa amb el central i cap endins.





I graciosíssim el de Mathieu. Jugant com si fos el partit de la seva vida, enrabiat amb el club català. Com el negat del col·legi, que s'enfurismava quan li recordaves lo dolent que era, i intentava donar-ho tot però seguia donant la mateixa pena en realitat.