Interior demana suspendre el referèndum però la Generalitat manté la desobediència

Reunió de la Junta de Seguretat, reunida d'urgència a petició de Carles Puigdemont.





El secretari d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior, José Antonio Nieto, ha reclamat a la Junta de Seguretat de Catalunya al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que renunciï al referèndum per a garantir el compliment de la llei, l'Estat de Dret i la convivència a Catalunya, però no han rebut una resposta afirmativa.





En roda de premsa al Palau de Pedralbes, a l'acabar una reunió d'hora i mitja, Nieto, acompanyat del delegat del Govern, Enric Millo, ha explicat que el Govern diumenge no va contra la possibilitat que la gent "exterioritzi un sentiment", ja que és legítim, i ha assegurat que el Ministeri protegirà aquest dret a la llibertat d'expressió.





Tot i això, ha indicat que actuaran amb "absoluta determinació" per evitar un acte declarat il·legal pel Tribunal Constitucional que a més el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha demanat que s'impedeixi.





Nieto ha insistit que els objectius bàsics són que es compleixi la legalitat, defensar l'e stat de dret i que es mantingui la convivència a Catalunya, i que l'única manera de complir-los és evitar el referèndum.





Per això, ha llançat un missatge de "tranquillitat i confiança" als catalans que el Govern ha de garantir que es compleixi la llei i impedirà el referèndum, i ha afegit que diumenge pot ser per a alguns un dia festiu i de celebració.





PICNIC O MANIFESTACIÓ





"Si tots respectem aquestes normes molt bàsiques que tenim, el diumenge cadascú ho farà com vulgui, en un cas, amb un pícnic o una manifestació. Però no es farà a costa de violentar la llei, que és el que hem d'intentar evitar ".





En preguntar-li si creu que tancar els punts de votació pot comportar aldarulls, ha respost que "no té per què haver-hi una resposta violenta per part de ningú" si es compleix el que diu la justícia.





Tot i assistir a la Junta, Nieto considera que és un òrgan destinat només a decidir polítiques i estratègies de seguretat i que no és l'adequat per dissenyar dispositius policials, per la qual cosa no s'ha pogut concretar res sobre el dispositiu policial de l'1-O .





I han assistit i participat a la Junta tot i veure circumstàncies "no adequades", en convocar-des del Govern sense que Govern i Generalitat acordessin abans l'ordre del dia i la data.





REFORÇ DEL TSJC





Nieto ha explicat que el Ministeri seguirà treballant sota el comandament i direcció de la judicatura --fins ara del fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, i des d'ara de la magistrada del TSJC Mercedes armes--, i ha valorat el " reforç "que suposa l'acte de la jutge en què demana impedir l'ús de collegis electorals.





També ha destacat que, com demana la jutge, la coordinació dels cossos policials --M ossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional- seguirà corresponent al director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d'Estat de Seguretat, Diego Pérez dels Cobos.