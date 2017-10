Deutschland über alles

La CDU i Angela Merkel aconsegueixen la seva victòria més amarga, amb els pitjors resultats des de 1949.





L'antic himne alemany, la primera estrofa dóna títol al present article, està sonant, si no de forma triomfal, ben alt i fort en tots els racons d'Alemanya. Alternativa per Alemanya (AFD) aconsegueix la tercera posició en les eleccions i es converteix en un actor important dóna la política alemanya.

La CDU i Angela Merkel aconsegueixen la seva victòria més amarga, amb els pitjors resultats des de 1949, i es troba davant d'un galimaties parlamentari que li farà molt difícil la governabilitat. És el preu a pagar per una política d'austeritat que ha condemnat a centenars de milers d'alemanys a la misèria i la pobresa absoluta, disparant la desigualtat social a nivells no coneguts des d'abans del triomf de Hitler. Sembla que s'ha oblidat de la pròpia història del seu país; en un discurs a Berlín el 1932 Hitler va afirmar "Acht Millionen von Arbeitslosern stehen hinten mir" (vuit milions d'aturats estan darrere meu), bé avui la política de misèria de la senyora Merkel ha col·locat a milions d'alemanys darrere d'Alternativa.

Per complicar més les coses, el seu partit germà a Baviera, la CSU, ja de per si molt dretà, s'ha enganxat un sonor patacada, i al seu líder Ernst Höfer, demana una política més de dretes en el social o trenca l'acord. Hitler va triomfant.

Pitjor li han anat les coses a l'SPD, els resultats van congelar l'etern somriure de Martin Schulz, aconseguint els pitjors resultats des de 1933. Lògic, es paga l'ésser el palanganer oficial de la senyora Merkel a la gran coalició i no tenir cap política alternativa. El altre temps gran partit socialista, imatge per a tots els socialistes europeus, s'ha convertit en un ectoplasma de si mateix, i és el clar reflex de l'enfonsament de la socialdemocràcia europea, incapaç de ser alternativa al neoliberalisme.

Puja mínimament Die Linke, encara llastrat per la seva escassa implantació a l'antiga RFA, per allò del passat comunista, i pugen els liberals, la política econòmica fa tremolar a les classes pobres, i els Verds, que d'esquerra alternativa, s'han convertit en servents del sistema.

Alemanya torna a mirar per ella, aquesta és la principal conclusió de les eleccions. La suposada política europea de Merkel i Macron ha desaparegut, cosa que no ens fa plorar ja que suposava més austeritat i més misèria que, per cert, són els principals factors del triomf de AFD i altres partits similars. Alemanya ja no manarà només amb l'euro, és possible que ens facin marxar amb el pas de l'oca. Almenys parlo alemany.