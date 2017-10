Colau demana a la Comissió Europea que intervingui a Catalunya per a una sortida dialogada

L'alcaldessa demana per carta a 27 alcaldes europeus un espai de mediació per a una "sortida negociada".





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta a 27 alcaldes on exposa la seva preocupació per la situació de Catalunya i els avança que demanarà a la Comissió Europea que obri un espai de mediació en què participin l'Estat i el Govern amb el finalitat de buscar una "sortida negociada".

En la missiva, amb data de 27 de setembre, l'alcaldessa també demana als seus homòlegs que, en la mesura del possible, traslladin aquesta voluntat de diàleg a totes les instàncies que creguin convenients.

Colau, que deixa clar que no és independentista i no està d'acord amb la via unilateral seguida pel Govern, evidencia la seva alarma per la "resposta repressiva" que ha emprès el Govern central per impedir el referèndum d'aquest diumenge 1 d'octubre.

Segons la seva opinió, això suposa "un salt qualitatiu" en la judicialització del conflicte català i, a més, deplora que la seva aplicació està suposant un augment de la tensió social, bloquejant una sortida dialogada.

A la carta, l'alcaldessa enumera el que qualifica de "fets greus": amenaces de detenció a 700 alcaldes, el tancament de webs governamentals i d'entitats de la societat civil, la detenció d'alts càrrecs, interrogatoris i intimidacions a directors d'escoles, així com l'enviament massiu de forces d'intervenció policial a Catalunya, segons ha dit.

DIMENSIÓ EUROPEA

"Cap d'aquestes mesures contribuirà a solucionar el conflicte català, un conflicte polític que només pot ser resolt per vies polítiques", afirma Colau, que assegura que la qüestió catalana no és ja un assumpte intern espanyol, sinó que s'ha d'abordar en la seva dimensió europea.

Sosté que Europa no pot desentendre d'una "amenaça" als drets i amenaces fonamentals i apel·la a la protecció i defensa, raó de ser del projecte europeu.

Recorda que la gran majoria de la població vol votar en un referèndum acordat i amb garanties i que no desitja un xoc de trens de conseqüències imprevistes.

La carta ha estat enviada als alcaldes d'aquestes ciutats: Viena, Brussel·les, Sofia, Zagreb, Nicòsia, Praga, Copenhaguen, Tallinn, París, Londres, Hèlsinki, Berlín, Vílnius, Dublín, Atenes, Budapest, Roma, Riga, Luxemburg, Valleta, Amsterdam, Varsòvia, Lisboa, Bucarest, Bratislava, Lubliana i Estocolm.

En paral·lel, en un article publicat aquest dijous al 'The Guardian', Colau reclama aquest paper de mediador a la Comissió Europea i repassa els fets que han portat a l'actual situació, criticant que el Govern de Mariano Rajoy ha optat, des de 2014 , per delegar en la justícia la solució a un tema polític.

Constata que Europa és una realitat interconnectada d'Estats, societats i ciutadans i afirma que, davant l'amenaça del terrorisme i populismes xenòfobs, Europa no es pot permetre adoptar una posició passiva en relació a la qüestió catalana.