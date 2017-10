El Barça - Las Palmas podria suspendre's

Mosso al Camp Nou.





Aquest diumenge es juga, a les 16.15, el Barça - Las Palmas al Camp Nou. Aquest diumenge es 1 d'octubre.





En aquest sentit, el diari Mundo Deportivo informa que el partit podria suspendre's per la possible manca d'efectius policials, ja que hi seran tots pendents del polèmic referèndum i de mantenir la serenitat en els carrers.





Durant el matí d'aquest dijous tindrà lloc la Junta de Seguretat, convocada unilateralment pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la qual acudiran els Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional.





Així, el dia d'avui podria ser clau per saber quina quantitat d'efectius podria disposar l'estadi blaugrana per poder garantir la seguretat dels espectadors i vigilar que vagi tot bé.