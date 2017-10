Mor Hugh Hefner, fundador de 'Playboy', als 91 anys

La marca Playboy és una de les més reconeixibles i duradores de la història.





Hugh Hefner, fundador de la revista 'Playboy', ha mort aquest dimecres als 91 anys, segons ha informat Playboy Enterprises a través d'un comunicat.

En el mateix, Cooper Hefner, fill d'Hugh Hefner i director creatiu de Playboy Enterprises, ha destacat que el seu pare "va viure una vida excepcional i influent com a pioner cultural i dels mitjans i com una veu darrere d'alguns dels moviments culturals i socials més significatius, advocant per la llibertat d'expressió, els drets civils i llibertat sexual".

"Va definir una manera de vida i uns valors que són al cor de la marca Playboy, una de les més reconeixibles i duradores de la història", ha agregat, segons ha recollit la cadena de televisió nord-americana CNBC.

En aquest sentit, ha indicat que "Hefner va mantenir una postura progressista no només davant la sexualitat i l'humor, sinó també davant la literatura, la política i la cultura".

L'empresa ha recordat a més que Hefner va encapçalar una batalla en el marc de la llibertat d'expressió portant al Tribunal Suprem la negativa del Servei de Correus a repartir la seva revista als seus subscriptors.